Gera. Im Feierabend-Verkehr kam es am Dienstagnachmittag zu diesem Unfall in Gera.

Unfall auf Stadtring Süd-Ost in Gera

Am Dienstag gegen 16.10 Uhr wollte laut Polizei ein 20-Jähriger mit einem Fiat Ducato aus Richtung Thränitz kommend auf den Stadtring Süd-Ost in Richtung Gera Lusan fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 35-jährigen Mannes, welcher mit seinem Toyota auf den Stadtring in Richtung Leumnitz unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

Polizei-Bericht für Gera und den Kreis Greiz: Mann angegriffen und und verletzt - fünf Autos zerkratzt - Kind angesprochen: Polizei findet Mann