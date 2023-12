Unfall mit Folgen und Frau am Boden liegend geschlagen: Die Polizeimeldungen aus Gera

Gera. In Gera sind bei einer Massenkarambolage insgesamt vier Menschen verletzt worden. Außerdem soll ein Mann eine am Boden liegende Frau geschlagen haben: Diese und weitere Meldungen der Polizei Gera.

In Gera ist ein 28 Jahre alter Busfahrer von einem Fahrgast beleidigt und bespuckt worden. Laut Polizeimeldung wurde der Geschädigte im Bereich der Haltestelle Scheubengrobsdorf von dem Fahrgast mehrfach beleidigt und spuckt auch in Richtung des 28-Jährigen.

Der Mann soll etwa 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von kräftiger Gestalt sein. Er habe eine eckige Brille gehabt. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0365 / 829 - 0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Mann schlägt am Boden liegende Frau

Ein Mann hat am Dienstagabend in der Berliner Straße eine Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen, auch als diese bereits am Boden lag. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, wie die Beamten schreiben. Der Körperverletzung sei demnach ein Streit vorausgegangen. Weder die Geschädigte noch der Angreifer konnten vor Ort festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und hofft auf weitere Zeugen, die sich unter der Angabe der Bezugsnummer 0324497/2023 melden können.

18-Jähriger übersieht Verkehr beim Abbiegen

Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend in der Hofer Straße in Gera. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, waren eine 62-Jährige und ein 76-Jähriger auf der Straße Richtung Weißig unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Dürrenbersdorf wollte ein 18-Jähriger von einem Feldweg kommend auf die Straße auffahren und übersah die beiden.

Die drei waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Das Stauende wurde dann von einem 74 Jahre alten Skoda-Fahrer übersehen. Er stieß mit einem Auto zusammen, das gerade wenden wollte. Der 70-Jährige Fahrer blieb unverletzt, der 74-jährige Skoda-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Verkehrsunfällen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.