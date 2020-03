Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter Alkoholeinfluss Auto angerempelt

Parkplatz-Remplerin flüchtet

Eine 46-jährige Skoda-Fahrerin eckte am Donnerstagvormittag an ein geparktes Auto auf dem Netto-Parkplatz in der Berliner Straße. Anschließend fuhr sie davon. Ein Zeuge benachrichtigte die Polizei, die die Unfallverursacherin kurz danach ausfindig machen konnten. Sie stellten fest, dass sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ferner werden der Besitzer des beschädigten Autos und Zeugen zum Unfallhergang gesucht. Die Polizei Gera ist erreichbar unter Telefon: 0365/8290.

Garagen-Treffen beendet

Zudem rückte die Polizei Donnerstagabend in den Kraftsdorfer Ortsteil Töppeln aus. Dort hatten sich an einer Garage in der Ernst-Thälmann-Straße neun Personen zwischen 29 und 57 Jahren zum gemeinsamen Umtrunk getroffen. Die angerückte Streife verwies auf die bestehende Verordnung zur Eindämmung von Corona und schickten die Personen nach Hause.

Regeln nicht eingehalten

Gleich mehrere Polizeistreifen mussten Donnerstagnachmittag zu einem Baumarkt in der Industriestraße ausrücken. Ein 30-jähriger Kunde wollte sich nicht an die vorgeschriebenen Sicherheitsregeln zum Infektionsschutz halten und erhielt daraufhin Hausverbot. Es kam zum verbalen Disput zwischen dem 30-Jährigen und einem Mann vom Wachschutz, der im Schubsen des Wachmannes endete. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der 30-Jährige, wurde jedoch an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er muss laut Polizei mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

