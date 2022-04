Unternehmen in Ossthüringen: Kreative Projekte und grüner Daumen bei Wünschendorfer Gartenbaufirma

Wünschendorf/Elster. Die OTZ stellt wöchentlich Betriebe und Dienstleister aus Ostthüringen vor. Heute: Die Wünschendorfer Firma „Der Grünmacher“.

„Für mich ist er einer der schönsten Berufe überhaupt. Man ist in der Natur unterwegs, kann häufig bei schönem Wetter arbeiten. Außerdem ist jeder Auftrag individuell und spannend“, sagt Marco Geelhaar, gelernter Landschaftsgärtner, staatlich geprüfter Gartenbau-Techniker und Inhaber der Wünschendorfer Firma „Der Grünmacher“. Schmunzelnd fügt er hinzu: „Ein Grüner Daumen ist dabei natürlich von Vorteil“.

Oma weckte Interesse an der Natur

Die Liebe zu diesem Beruf hat Marco Geelhaar genau genommen seiner Oma zu verdanken. „Sie war Selbstversorgerin, und ich durfte ihr als Kind oft im Garten helfen, was mir sehr viel Spaß bereitete. Sie weckte mein Interesse an der Natur. In der Schule wurde Biologie eines meiner Lieblingsfächer. Nach dem Gymnasium ließ ich mich zum Landschaftsgärtner ausbilden, absolvierte anschließend ein Studium zum staatlich geprüften Techniker Garten- und Landschaftsbau und startete meine Berufskarriere in einer großen Geraer Landschaftsbaufirma“, erzählt der Wünschendorfer. Dort sammelte er Erfahrungen als Vorarbeiter, Bauleiter und Niederlassungschef.

Marco Geelhaar, Inhaber der Wünschendorfer Gartenbaufirma "Der Grünmacher". Foto: Peter Michaelis

2005 wagte Marco Geelhaar den Schritt in die Selbstständigkeit. Seitdem kümmert er sich als „Der Grünmacher“ mit derzeit vier Mitarbeitern um all die Dinge, die rund um ein Privathaus zu finden sind: „Unser Auftragsspektrum reicht von Garageneinfahrten und Pkw-Stellplätzen mit Carports über Zu­wegungen zum Haus mit Treppen, Mauern, Terrassen bis hin zur Garten­gestaltung mit Teichen, Per­golen, Sitzplätzen sowie Dach- oder Fassadenbegrünung“, fasst Marco Geelhaar zusammen. Je nach Wunsch realisiert seine Firma Komplettlösungen oder berät zu einzelnen Projekten im Außenbereich. Hinzu kommen Pflanzarbeiten und Pflegeaufträge wie Rasenmähen.

Zum Großteil ist das Unternehmen für Privatkundschaft tätig. „Damit bin ich sehr glücklich, denn gerade diese Aufträge machen die Arbeit so individuell“, versichert Marco Geelhaar. „Klassischerweise ruft mich ein Kunde an, weil er sein Grundstück neu gestaltet haben möchte. Dann bringe ich meine Ideen ein, entwickele gemeinsam mit dem Auftraggeber ein Konzept und setze dieses anschließend um.“

„Meine Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen“

Anspruchsvolle Großprojekte hat der Fachmann auch schon realisiert: Im Bad Köstritzer Chemiewerk beispielsweise entstand mithilfe des Grünmachers ein Park. Auf einem Betriebsgelände in Zeulenroda verschönerte das Team das Areal rund um einen Teich. An Ausschreibungen der Öffentlichen Hand beteiligt sich der „Der Grünmacher“ ebenfalls. Auf diese Weise erhielt er manchen Auftrag, sorgte für Straßenbegleitgrün an Autobahnen und Bundesstraßen.

Garten- und Landschaftsbau vereint sechs Berufe, betont Geelhaar. Arbeiten im Tief- und im Hochbau, handwerkliche Fertigkeiten wie Metall- und Holzbearbeitung seien gefordert. Oft ist Erdaushub vonnöten, müssen verschiedene Mineralgemische eingebaut werden, sind Aufgaben nur mit Technik effizient – und zusammen als Team. Zwei weitere Mitarbeiter würde der Chef gern noch einstellen – wenn sich denn Personal finden ließe. „Suchten in den Anfangsjahren noch viele Leute einen Job, finden sich heutzutage auf dem freien Markt kaum noch Interessenten für diese Tätigkeit im Freien“, bedauert Geelhaar. Selbst lege er großen Wert darauf, ein moderner und sozial verträglicher Arbeitgeber zu sein: „Meine Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen, Spaß an der Arbeit haben und mit ihrer Entlohnung sowie den Arbeitsbedingungen zufrieden sein. Das funktioniert auch nur mit ordentlicher Technik und Hilfsmitteln wie zum Beispiel Vakuumtechnik zum Verlegen von großformatigen Platten.“

Teiche liegen derzeit im Trend

Für den „Grünmacher“ beginnt die Saison im März und endet Weihnachten. In der Zeit dazwischen beschäftigt sich das Unternehmen intensiv mit Baumschnitt und Heckenpflege, solange es der Winter zulässt. Sowohl diese Vielseitigkeit als auch die Wünsche der Kundschaft und die Bandbreite an dem, was mittlerweile beim Landschaftsbau möglich sei, mache die Arbeit immer wieder reizvoll, spannend, abwechslungsreich und herausfordernd. Dementsprechend sei kein Jahr wie das andere. „Aktuell liegen wieder Teiche im Trend“, erzählt der Wünschendorfer. Allein dafür habe er bisher für 2022 fünf Aufträge erhalten.

Individualität sei bei allem der Anspruch, betont der Gartengestalter, der Mitglied im Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Hessen-Thüringen ist. „Der Auftrag eines Kunden bedeutet zudem für uns immer auch einen Vertrauensvorschuss“, weiß Marco Geelhaar.

