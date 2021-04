Unterricht für Kinder- und Jugendballett jetzt online

Gera. Neues Angebot des Theaters Altenburg Gera für 15 Tanzklassen

Das Kinder- und Jugendballett am Theater Altenburg Gera kann wegen der coronabedingten Einschränkungen nach wie vor keinen Präsenzunterricht durchführen. Seit dem 12. April gibt es nun aber für die 15 Tanzklassen die Möglichkeit, 14-tägig an einem neuen Onlineangebot teilzunehmen.

Claudia Kupsch, Diplom-Tanzpädagogin mit Studium an der Palucca Hochschule für Tanz, und Dagmar Stollberg, Tänzerin und Tanzpädagogin, die an der Ballettschule der Oper Leipzig und der Folkwang-Universität der Künste studierte, bieten für ihre Schüler nun alle Tanzklassen per Internet an, informiert das Theater Altenburg Gera in einer Pressemitteilung.

Im Kinder- und Jugendballett haben bislang etwa 170 Jungen, Mädchen, Jugendliche und Erwachsene aus Altenburg und Gera die Fächer Tänzerische Früherziehung, Kreativer Kindertanz, Kinderballett, Ballett und Jazz/Modern/Improvisation besucht. Interessenten können sich bei der Leiterin Claudia Kupsch melden: Telefon 0174/9 14 98 35 oder claudia.kupsch@googlemail.com.

Seit dem Lockdown haben die Tanzpädagoginnen für ihre Schüler verschiedene Beiträge zum Beispiel mit Aufgabenstellungen oder Rätseln zum Thema Tanz erstellt und umfangreiches Unterrichtsmaterial für Zuhause verschickt. Im vergangenen Sommer konnte im Theaterzelt Altenburg und im Herbst im Freien unterrichtet werden. Auch im Adventskalender des Theaters war ein Beitrag des Kinder- und Jugendballetts zu finden. Claudia Kupsch und Dagmar Stollberg danken allen Mitgliedern für die Treue und freuen sich nun auf das gemeinsame Tanzen im Online-Unterricht.

Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendballett findet man auf der Homepage des Theaters www.theater-altenburg-gera.de