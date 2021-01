Das Homeschooling ist breit gefächert: von Onlineunterricht, dem Arbeiten mit und in der Schulcloud bis hin zu Aufgaben in den Büchern

Unterrichtstechnik hat sich an Geras Schulen kaum verbessert

"Auch wenn es etwas besser läuft, als beim ersten Lockdown. Von Euphorie können wir nicht reden", sagt Ralf Zöller, Schulleiter des Liebegymnasiums in Gera. "Die größten Probleme haben wir mit Videokonferenzen." Die Internetverbindung sei in der Schule ganz gut, es hapere meist mit Mikrofonen oder Kameras, so Zöller. Das Problem beim Videounterricht sei, dass nicht alle über das nötige Equipment verfügen.

Michael Meier, Schulleiter der Integrierten Gesamtschule in Gera-Lusan, ist mit dem technischen Fortschritt unzufrieden. An seiner Schule habe sich seit März 2020 nichts verändert. Die Ausstattung sei kaum anders, sagt er. Seine Schule nutze auch nicht die Thüringer Schulcloud, man habe sich einen anderen Anbieter gesucht. Meier sieht das größte Problem in der technischen Ausstattung sozial benachteiligter Schüler. Hier sei nach wie vor nichts passiert.

Einen anderen Weg als die Thüringer Schulcloud hat sich auch die Regelschule in Debschwitz gesucht. Man habe einen Anbieter gefunden, der der Datenschutzverordnung des Freistaates entspreche, so Schulleiter Michael Kosse. "Die Schülercloud konnte man ja nur nach 17 Uhr einigermaßen problemlos nutzen."