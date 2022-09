Unwetter über Gera: Wasser sammelt sich in Straßenbahn-Haltestelle Hauptbahnhof

Gera. Am Mittwochabend zog ein kurzes, aber heftiges Gewitter über Gera – mit Folgen.

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter ist am Mittwochabend über Gera niedergegangen. Der Deutsche Wetterdienst hatte kurz zuvor die höchste Warnstufe 4/4 ausgerufen und vor Starkregen mit bis zu 60 Liter in einer Stunde und Hagel gewarnt. Tatsächlich fielen im Stadtgebiet sehr große Mengen Niederschlag.

Betroffen war von den Wassermassen wiederum die Unterführung der Straßenbahn am Hauptbahnhof Gera. Gegen 18 Uhr staute sich das Wasser in der Unterführung, so dass die Gleise nicht mehr zu sehen waren. Zunächst stoppten zwei Straßenbahnzüge. Die Fahrer checkten den Wasserstand und setzten die Fahrt mit den Niederflurwagen fort, als der Pegel ein bisschen gesunken war. Bereits in der Vergangenheit war Wasser nach Regenfällen in die Unterführung gelaufen und hatte zu kurzzeitigen Einschränkungen im Linienverkehr geführt.

Hagelschlag mit Körnern von einem Zentimeter Durchmesser

Fußgänger suchten wo möglich Schutz vor den Wassermassen und dem Hagelschlag mit Körnern von einem Zentimeter Durchmesser und mehr. Autofahrer hatten ob der Wassermassen mit stark eingeschränkten Sichtverhältnissen zu kämpfen.

Die Reichsstraße als zentrale Verkehrsader konnte die Wassermassen, die auch vom Stadtring und den am Hang darüber liegenden Straße geschossen kamen, nicht mehr fassen. Damit hatten Autos und Busse Mühe, durchzukommen.

Aus brüchigen Straßendecken wie etwa n der Körnerstraße schoss das Wasser aus der alten maroden Kanalisation darunter in Fontänen in die Höhe. Aus Richtung Ferberturm wälzte sich eine schlammbraune Brühe die Schillerstraße hinunter. Von Sturm abgerissene Blätter und Äste wirbelten durch die Straßen.

Feuerwehren in Gera im Einsatz

Die Geraer Feuerwehr war im Dauereinsatz. Zu den Gründen im Detail gab es aus der Zentralen Leitstelle Gera keine Information für die Medien, nur die kurz angebundene Antwort: “Wir haben jetzt mal keine Zeit.” Das Ausmaß etwaiger Schäden ist bislang unbekannt.

Für Donnerstagvormittag werden erneut ergiebige Regenfälle in Gera prognostiziert. Am Morgen sind auch wieder Gewitter möglich. Zum Donnerstagabend soll aber wieder die Sonne scheinen.

