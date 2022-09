Unwetter über Ostthüringen: Mitte-Deutschland-Bahnstrecke auf Teilabschnitt gesperrt

Ein Regionalexpress nach Göttingen wartet am Hauptbahnhof Gera auf die Ausfahrt. (Archivbild)

Gera. Reisende in der Region Gera müssen sich auf Behinderungen im Bahnverkehr einstellen.

Nach dem Unwetter am Mittwochabend gibt es Behinderungen im Zugverkehr in Ostthüringen. Betroffen ist laut Deutscher Bahn die Strecke zwischen Gera und Schmölln, die mehrere Tage gesperrt bleibt.

„Infolge der Witterung wurde der Streckenabschnitt Gera – Ronneburg beschädigt und es sind keine Zugfahrten möglich“, teilt die Deutsche Bahn mit. Ein Zug in Richtung Ronneburg konnte den Abschnitt am Mittwochabend nicht passieren, weil die Strecke auf etwa 20 Metern unterspült war. Der Regionalexpress wurde zurück in den Hauptbahnhof Gera gefahren.

Am Donnerstag zeigte sich bei genauer Inspektion, dass auf 800 Metern Streckenlänge zum Teil der Schotter weggespült wurde. Die Deutsche Bahn hat entschieden, den Abschnitt vorerst bis einschließlich Montag (12. September) zu sperren. Dann erfolgt die Entscheidung, wie lange die Baumaßnahmen zur Reparatur dauern.

Zwei Regionalexpress-Linien von Störung betroffen

Betroffen seien die Regionalexpress-Linien 1 (Göttingen – Glauchau) und 3 (Erfurt – Altenburg). Die Züge der Linien RE 1 und RE 3 beginnen beziehungsweise enden am Geraer Hauptbahnhof. Von Gera bis Schmölln verkehrt ein Ersatzverkehr mit Bussen, der alle Unterwegshalte bedient. Ab Schmölln sollen Fahrgäste den regulären Schienenersatzverkehr der RE 3 nutzen. Reisende nach Glauchau nutzen ab Altenburg den Ersatzverkehr der S 5 beziehungsweise S 5X bis Gößnitz und ab Gößnitz die CityBahn nach Glauchau.

Eine Gewitterfront war am Mittwochabend über Ostthüringen gezogen. Besonders stark war der Regen auf der Achse von Kraftsdorf über Gera bis Ronneburg. In Gera selbst kam es zu einer Vielzahl von Feuerwehreinsätzen. Auch die Straßenbahn-Unterführung am Hauptbahnhof Gera stand wieder einmal unter Wasser.

