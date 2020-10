Coronabedingt hatte der Urlaub innerhalb Deutschlands zuletzt Konjunktur. Konnte die Stadt Gera davon profitieren? Der Blick auf die zurückliegenden Monate und auch auf die aktuelle Situation fällt unterschiedlich aus, wie unser Rundruf ergab. Eine Adresse konnte zuletzt sogar Rekordzahlen bei Übernachtungen verbuchen.

Im Wohnmobilhafen „Gessenpark“ in Gera-Pforten blickt man auf außergewöhnliche Monate zurück, wie die Verantwortliche Sigrid Rossmann sagt. An ihren Zahlen liest sich der derzeitige Wohnmobil-Boom ab. Nachdem im Februar, März und April, also zu Beginn der Pandemie, die Übernachtungszahlen bei gut 30 pro Monat verharrten, nahm ab Mai das Geschäft deutlich Fahrt auf. Im Mai waren es bereits 172 Übernachtungen (gegenüber 119 im Mai 2019), im Juni gar 262 (Juni 2019: 155). Im Juli und August waren es ebenfalls über 260 Übernachtungen (Juli 2019: 161, August 2019: 208) und im September standen sogar 297 Übernachtungen zu Buche, vor einem Jahr waren es 185.

„Wir sind kein Campingplatz“, sagt Sigrid Rossmann: „Das heißt, häufig bleiben die Gäste nur wenige Tage.“ Für einen Besuch in der Stadt reiche es aber dennoch meistens. 19 Stellplätze hat der Wohnmobilhafen, zwei sollen demnächst noch dazu kommen.

„Wir sind ein klassischer Durchgangs-Campingplatz“, sagt derweil Robert Helmer vom Natur-Campingplatz in Gera-Aga. Gerade die Gäste aus skandinavischen Ländern, die auf dem Weg in den Urlaub im Süden häufig Aga als Zwischenstopp ansteuern würden, die fehlten in diesem Jahr. „Insgesamt gesehen fehlen etwa 30 bis 40 Prozent Umsatz“, sagt er. Ansonsten seien die Gästezahlen in Ordnung. Jetzt komme ohnehin die Jahreszeit, in der es nicht mehr so viele Gäste gebe. Inwieweit steigende Coronazahlen hier zusätzlich Einfluss haben, ließe sich nur schwer beurteilen.

Ähnlich heißt es vom benachbarten Campingplatz Strandbad Aga. Juli und August seien gute Monate gewesen, jetzt sei Herbst und die Nachfrage entsprechend. Wenn es zuletzt Stornierungen gegeben habe, dann, weil Gäste selbst in Quarantäne mussten und nicht verreisen durften, heißt es.

Monika Lips, Inhaberin des Hotels Zwergschlösschen, berichtet, dass es in ihrem Haus nach steigenden Übernachtungszahlen in den Sommermonaten nun wieder rückläufig ist. „Es gibt ja auch Aufrufe, in den Ferien lieber daheim zu bleiben“, sagt sie: „Wir wären in den Herbstferien voll gewesen, aber nun gab es schon wieder Stornierungen.“ In den Sommermonaten habe es tatsächlich mehr Touristen gegeben, die zwei Monate Totalausfall im Frühjahr konnte das aber nicht kompensieren.

Antje Köhler von Victor’s Residenz Hotel Gera (ehemals Novotel) berichtet Ähnliches. Ein paar mehr innerdeutsche Urlauber als sonst seien es schon gewesen und man habe zuletzt auch wieder aufholen können. Zwar freuten sich viele Leute zunächst noch, dass Thüringen – ohne Beherbergungsverbot – weiter besucht werden kann. „Inzwischen werden die Mennschen aber wieder vorsichtiger“, sagt sie.

Dass die Zahl der positiv auf Corona getesteten Menschen auch in Gera zuletzt gestiegen ist, hat Karin Schumann vom Gästeführerverein in Gera zu spüren bekommen. Mit dieser Begründung haben Reisebüros seit Wochenbeginn drei Touren abgesagt. „Rund 200 Leute gehen uns so durch die Lappen“, sagt Schumann. Voranfragen aus England, den Niederlanden und Österreich seien auf 2021 umgebucht worden, sagt sie. Während Tagestouren des Vereins zuletzt „schwierig“ liefen, werden die Stadtführungen noch vergleichsweise gut angenommen. „Individualtouristen gab es, zumindest gefühlt, zuletzt mehr als sonst“, sagt sie.