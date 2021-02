Vergabeentscheidung für Geraer Amtsblatt verschoben

Gera. Offener Brief des „Aktionsbündnisses Gera gegen Rechts“ will Auftrag an „Neues Gera“ verhindern.

Am Dienstag sollte in nichtöffentlicher Sitzung im Rechnungsprüfungs- und Vergabeausschuss des Geraer Stadtrates der Auftrag für ein neues Amtsblatt der Stadt Gera vergeben werden. Zuvor hatte das „Aktionsbündnis Gera gegen Rechts“ einen offenen Brief an den Oberbürgermeister und an alle im Stadtrat vertretenen Parteien außer an die AfD geschrieben. Darauf zog der Oberbürgermeister am Montagmittag das Thema von der Tagesordnung zurück.