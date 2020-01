Verkehrsclub lobt getakteten Fahrplan im Geraer Umland

„Die Verkehrswende ist in der Region angekommen“. Das sagt Gilbert Weise, Vorsitzender der Ortsgruppe Gera im Verkehrsclub Deutschland, nachdem die Ortsgruppe die seit 1. Dezember 2019 geltenden Fahrpläne der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH und der Regionalverkehr Gera/Land GmbH (RVG) unter die Lupe genommen hat.

Gilbert Weise: „Die Verbesserungen überwiegen“

Gilbert Weise, Vorsitzender der Ortsgruppe Gera im Verkehrsclub Deutschland, VCD Foto: Peter Michaelis

„Sehr vieles hat sich verbessert, einiges in den Randzeiten verschlechtert. Doch die Verbesserungen überwiegen“, sagt der 52-Jährige, der die Ortsgruppe seit 2019 leitet. Was die Verkehrswende weg vom Pkw hin zum öffentlichen Personennahverkehr betrifft, sei jetzt eine Hierarchie vom Fernverkehr der Eisenbahn über den Regionalverkehr der Bahn, den Überlandverkehr hin zu Stadtbus und Straßenbahn erkennbar. Der Taktverkehr der Eisenbahn werde in die Region getragen.

„Ich kann mich jetzt darauf verlassen, dass ich mit dem Regionalbus die Züge am Hauptbahnhof oder Südbahnhof erreiche und umgekehrt“, erläutert Weise. Von Vorteil sei hier die Taktung mit dem Nullknoten am Hauptbahnhof Gera. Das bedeutet, dass die Regionalbusse kurz vor um oder halb ankommen und die Züge kurz nach um oder halb abfahren. Die Übersicht über die Anschlussknoten gibt es im RVG-Fahrplan-Heft auf den Seiten 7 und 8.

Zu den Verbesserungen gehört auch der Stundentakt für Anbindungen nach Münchenbernsdorf, wobei nach Jahren wieder die Chance besteht, sonntags per Bus mit drei Fahrtenpaaren nach Gera und zurück zu gelangen. Als weitere Vorteile benennt der Verkehrsclub die jetzt halbstündliche Anbindung von Bad Köstritz.

Kein Stadtverkehr mehr in Weida

Kritisch bewertet der VCD die Kommunikation der neuen Fahrpläne, die zu spät erfolgte und nicht komplett gewesen sei. So wurden beispielsweise die Weidaer davon überrascht, dass der Stadtverkehr auf der Linie 217 weggefallen ist und durch kompliziertere Verbindungen nur teilweise ersetzt wird. Diese sollten für die Fahrgäste am besten in einer Tabelle dargestellt werden. „Sechs Haltestellen sind ganz weggefallen. am Platz der Freiheit hält kein Bus mehr“, sagt Gilbert Weise. „Mir nützt guter Verkehr an anderer Stelle nichts, wenn er nicht mehr dort hält, wo ich es kenne“.

Rüdersdorf momentan nur per Schulbus angebunden

Dass die Einwohner von Rüdersdorf, Grüna und Pörsdorf nur noch an den Schultagen einen Bus sehen und ansonsten nicht nach Gera kommen, sei nicht nachvollziehbar. Mit dem alten Fahrplan gab es fünf Fahrten durch einen Ringverkehr. „Aus unserer Sicht muss auf der Linie 205 stark nachgebessert werden“, so die VCD-Ortsgruppe. Außerdem schlägt sie hier die wechselseitige Anerkennung der Fahrscheine vor. Das heißt, dass man auch mit VMT-Ticket auf der RVG-Linie 222/205 fahren darf und mit dem RVG-Ticket auf der GVB-Linie 20 ab Naumannplatz. Eine noch einfachere Lösung sei auch denkbar. „Wir empfehlen dem Landkreis Greiz, endlich in den Verkehrsverbund Mittelthüringen einzutreten“, so Weise. Dass es den Seniorenbus von Rüdersdorf zum Globus Hermsdorf bei kostenloser Beförderung weiter gibt, würdigt der VCD.

Kritik gibt es zu den Nordlinien von Gera. Auch laut VCD fehlt der Frühbus, der bisher 4.40 Uhr fuhr. Das war beim RVG schon angekommen und soll voraussichtlich Ende Januar behoben werden. Abends haben die Umsteigezeiten am Halt Duale Hochschule auch schon für Ärger gesorgt. Von 19 Minuten spricht der VCD in Richtung Langenberg. Auch hier suche der RVG nach einer Lösung, die die Wartezeit verkürzt, hatte Geschäftsführer Stefan Meißner erklärt. Nach dreiviertel Zehn ist laut VCD Langenberg nicht mehr angebunden, obwohl der Nahverkehrsplan einen Halbstundentakt bis Mitternacht vorsehe. „Liebschwitz ist mit einem Mal Umsteigen bis Mitternacht erreichbar, hat aber weniger Einwohner“, vergleicht Weise.

Eine Fahrplanübersicht für Gera gefordert

Von der Stadt als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr erwartet sich die Geraer Ortsgruppe Fahrpläne, die die Verbindungen im gesamten Stadtgebiet übersichtlich darstellen. „Es kann nicht sein, dass ich bei jedem Unternehmen schauen muss“, sagt Weise. Könne die Stadt das nicht leisten, müsste der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) für die Cityzone 40 damit dienen.

Nachdem die Unternehmen der Verkehrsgemeinschaft des Landkreises Greiz 2018 den Fahrplan im südlichen Landkreis und 2019 im nördlichen und westlichen Kreisgebiet überarbeitet hat, wünscht sich die VCD-Ortsgruppe, dass nun der Ostteil folge. „Jetzt wäre genau die Zeit, wo Fahrgäste und Ortsbürgermeister mitreden könnten“, meint Weise. In Korbußen arbeiten 1000 Arbeitskräfte. Viele fahren heute noch mit dem Fahrrad vom Globus Markt in Trebnitz zu ihrer Schicht.