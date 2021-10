Vermehrt "falsche Polizisten" in Gera am Telefon - Mann verursacht zwei Polizeieinsätze

Gera. Die Meldungen der Polizei für Gera.

Die Geraer Polizei ermittelt erneut zu Betrugsdelikten bei mehrerer Senioren. Diese wurden seit Freitagvon Telefonbetrügern kontaktiert, welche sich als vermeintliche Polizeibeamte aus Gera ausgaben. Die Betrüger versuchten durch Täuschung über einen angeblich verursachten Verkehrsunfall eines Familienangehörigen bzw. der fingierten Festnahme einer Einbrecherbande gezielt an persönliche Daten und an das Vermögen der Angerufenen zu gelangen. Glücklicherweise entstand kein Schaden.

Daher rät die Polizei: Seien Sie bei Geldforderungen am Telefon stets skeptisch. Gehen Sie nicht darauf ein. Geben Sie keine persönlichen Daten an Fremde heraus. Die Betrüger haben nur ein Ziel - Ihr Geld.

36-Jähriger sorgt für zweifachen Polizeieinsatz

Ein 36 Jahre alter Mann sorge am Freitag gleich zwei Mal für einen Polizeieinsatz. Zunächst hielt er sich gegen 19:35 Uhr mit einem weiteren Begleiter in einem Schnellrestaurant in der Gaswerkstraße auf und belästigte andere Gäste. Als er und sein Begleiter des Hauses verwiesen wurden, begannen beide zu randalieren, so dass es zur Sachbeschädigung am Inventar bzw. an einem Fahrzeug auf dem Parkplatz kam.

Gegen 21.25 Uhr rückten erneut Polizeibeamte wegen des 36-Jährigen aus. Dieses Mal in der Johannes-R.-Becher-Straße. Dort wurde der Herr von Zeugen beobachtet, wie er eine Papiertonne entzündete. Die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Gegen den 36 Jahre alten Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

