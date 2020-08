Gera. Begleitausschusses der Partnerschaft für Demokratie in Gera hat noch drei freie Plätze

Verständnis für ein Miteinander aufbringen

Am 4. Juni dieses Jahres beschloss der Stadtrat eine neue Mitgliederzahl des Begleitausschusses der Stadt Gera zum Bundesprogramm „Demokratie leben“. Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein starkes Miteinander in unserer Stadt einsetzen wollen, sei es aus Interesse oder weil sie sich für einen freien Träger, Verein, Verband, Organisation oder Initiative engagieren, können sich bis zum 24. August für einen Platz in dem Gremium bewerben. Aktuell stehen drei zusätzliche freie Plätze für 2020 zur Verfügung, die es kurzfristig zu besetzen gilt.

Der Begleitausschuss tagt alle zwei Monate, legt Eckpunkte der Demokratieförderung fest und spricht Empfehlungen für Einzelmaßnahmen und Projekte aus, welcher dieser Zielerreichung dienen. Der Begleitausschuss arbeitet lösungsorientiert, um allen Menschen ein diskriminierungsfreies Leben zu ermöglichen. Projekte, die dieser fördert, dienen unter anderem dem Verständnis für ein Miteinander, ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe an politischen Prozessen. Am Ende jedes Jahres überprüfen die Ausschussmitglieder, ob die Demokratieförderung in Gera gelungen ist und erarbeiten anhand ihrer Ergebnisse Strategien für eine starke Demokratie vor Ort.