Verzeichnis zu Geraer Übernachtungsmöglichkeiten soll entstehen

Rund ein halbes Jahr nach dem erfolgreichen Bauhaus-Tag in Gera widmen sich die Initiatoren um Heinz Roeske einem neuen Projekt. Roeske informiert, dass derzeit ein Flyer entwickelt wird, in dem Geraer Unterkünfte für Touristen vorgestellt werden.

„Gera hat großes Potenzial im Bereich Tourismus. Wir wollen dazu beitragen, dass dies besser genutzt werden kann, indem wir ein Verzeichnis über Geraer Herbergen erstellen“, sagt er. Derartige Übersichten für Touristen sind in anderen Städten Standard und würden wesentlich dazu beitragen, dass Gäste die richtige Unterkunft für sich finden. Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) lobte das Unterfangen, heißt es in der Mitteilung der Stadt: „Ich kann es nur begrüßen, wenn nun ein Verzeichnis der Unterkünfte erstellt wird.“ Unabhängig davon arbeite auch die Stadt an eigenen Broschüren. Gemeinsam will man das Thema Tourismus zukünftig vorantreiben und auch im aktuellen Themenjahr „Musikland Thüringen“ aktiv werden. Das Team des Bauhaus-Tages mit Heinz Roeske, Ingo Süß und Jana Vonarb ruft dazu auf, weitere Unterkünfte mitzuteilen. „Im Moment fehlen die privaten Vermieter. Ich kann nur empfehlen, Kontakt mit uns aufzunehmen und sich eintragen zu lassen, damit das Verzeichnis vollständig ist“, so Roeske. Kontakt per E-Mail an: Suess@gera-web.de