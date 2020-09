Viel los zum Weltkindertag in Gera

. Viel los ist am 20. September in Gera, nicht nur, weil es ein sonniger Sonntag ist, sondern auch, weil es in Thüringen ein Feiertag ist. Ein Feiertag den Kindern, die zum Weltkindertag unter anderem im Geraer Hofwiesenpark noch bis 14 Uhr auf ihre Kosten kommen. Zusammen mit dem Verein Streetwork Gera haben zahlreiche Verein und Institutionen in der Nachbarschaft des Spielovals Spiel- und Bastelstationen aufgebaut. Unter anderem wird im Hofwiesenpark auch der Goldene Spatz begrüßt.

Auch der Tierpark und die städtischen Museen (12 bis 17 Uhr) laden zum Familienausflug ein – für Kinder bis 16 Jahre jeweils bei freiem Eintritt, speziell im Tierpark ermöglicht durch die Linken-Politiker Andreas Schubert und Daniel Reinhardt.