Gera. Dritter Bauabschnitt Plauensche Straße in Gera für Verkehr freigegeben, vierter in Vorbereitung.

Baustelle Plauensche Straße Vierter Bauabschnitt in der Plauensche Straße in Gera

Der dritte Bauabschnitt bei der Sanierung der Plauenschen Straße, zwischen Pfortener Straße und Wartenburgstraße, ist fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben. Auch die Buslinie 25 verkehrt in diesem Abschnitt hier wieder planmäßig. Am Montag, dem 11. November, haben die Vorbereitungsarbeiten für den vierten Bauabschnitt (Foto), zwischen der Pfortener Straße und der Meuselwitzer Straße begonnen. In diesem Abschnitt ist eine halbseitige Sperrung der Straße vorgesehen. Stadteinwärts wird der Verkehr über die Meuselwitzer Straße, Robert-Blum-Straße, Pfortener Straße zurück auf die Plauensche Straße umgeleitet.