Vitaminspritze auf dem Geraer Wochenmarkt

Gera. Obst aus heimischen Anbau beliebt.

Peter Michaelis

Jacqueline Eichhorn vom Obsthof Martin aus Zeitz vergleicht nicht Äpfel mit Birnen, hat aber beides auf dem Geraer Wochenmarkt im Angebot. Derzeit ist die Apfelernte der rund 20 Apfelsorten auf den Plantagen in vollem Gange. Auch Pflaumen und Birnen kommen frisch vom Baum. Durch die große Hitze und langanhaltende Trockenheit in diesem Sommer, müssen die Obstbauern allerdings große Ernteausfälle hinnehmen. Der Apfel ist die wirtschaftlich die bedeutendste Obstart in Deutschland. Der pro Kopf Verbrauch in Deutschland lag im Vorjahr bei rund 25 Kilogramm.