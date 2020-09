Vorstand Torsten Narr und Regionaldirektorin Privatkunden-Bereich Gera Stefanie Bärthel freuen sich über den sechsten Branchensieg des Finanzdienstleisters in Gera.

Volksbank in Gera Branchensieger

Die Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt holte in diesem Jahr den Branchensieg im Geraer Kundenspiegel unter acht in Gera ansässigen Kreditinstituten. Die Geraer Bevölkerung wählte die Genossenschaftsbank auf Platz 1. Darüber informierte die Bank in einer Pressemitteilung.