Volksbank ist in Gera „Beste Bank vor Ort“

Die Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt hat sich den Sieg in Deutschlands größtem und einzigen Bankentest in den Standorten Gera und Jena geholt. Darüber informiert die Bank in einer Pressemitteilung.

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, eine unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken, habe den Test an über 200 Standorten auf Basis der DIN-Norm 77230 zur „Finanzanalyse für Privathaushalte“ durchgeführt, heißt es. Dabei sei es darum gegangen, zu testen, ob ein Kunde nicht nur empfohlen bekommt, was er wünscht, sonder auch, was er braucht.

Der Bankentest treffe eine verbindliche Aussage, wie es um die Beratungsqualität für Privatkunden in regionalen und überregionalen Banken und Sparkassen steht. In den Standorten Gera und Jena geht die Volksbank eG als Sieger hervor. Auf den weiteren Plätzen in Gera folgen die Deutsche Bank AG, die Commerzbank AG, die HypoVereinsbank, die Postbank und die Sparkasse Gera-Greiz.

„Unsere Auswertung auf Basis der Testberatungen zeigt, dass die Volksbank eG sowohl die umfassende und vollständige Datenaufnahme der Kundensituation als auch die Herleitung der passenden Produktlösungen - auf Basis der Forderungen des Verbraucherschutzes - bestens umgesetzt hat“, erklärt Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung.