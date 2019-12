Von Dankbarkeit und dem Spaß im Team

Annett Zintl sitzt vor zwei großen Bildschirmen in einem provisorischen Büro in der Plauenschen Straße. Seit rund sechs Wochen ist sie als Bürokraft bei der Firma Batec Service & Handels GmbH angestellt. Sie verwaltet Wohnungen in der Otto-Dix-Stadt. Zuvor habe die 44-Jährige in einem anderen Geraer Unternehmen gejobbt. Dort wurde jedoch keine Rücksicht auf Annett Zintl genommen, erinnert sie sich und erzählt ihre Geschichte. 2013 erlitt Annett Zintl einen Schlaganfall. „Seitdem habe ich eine Seh- und Hörbehinderung“, sagt sie. Nach den Erfahrung mit ihrem letzten Arbeitgeber, habe sie sich über die Jobvermittlung hier beworben. „Jetzt kann ich nachfragen und bekomme auch Unterstützung, wenn etwas ist“, sag sie.

In der Firma in Gera-Pforten arbeiten drei weitere Menschen mit Behinderung. „16 Mitarbeiter zählt unsere Stammbelegschaft, davon sind vier Menschen mit Behinderung“, sagt Geschäftsführer Thomas Häusler. Für ihn ist das eine Selbstverständlichkeit. „Ich bin froh, wenn ich motivierte Mitarbeiter habe. Bisher habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht“, sagt er.

Trotzdem haben es Menschen mit Behinderung gerade bei der Jobsuche immer noch schwer. „Sie profitieren noch nicht vom Konjunkturaufschwung“, sagt Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Altenburg-Gera. Zwar müssen Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern in Deutschland mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderung besetzen. Tun sie das nicht, bezahlen sie Strafe. Dennoch sieht die Realität oft anders aus. In Gera waren nach Angaben der Arbeitsagentur 2018 insgesamt 270 Menschen mit Behinderung arbeitssuchend. Bis zum Jahr 2017 nähert sich im Stadtgebiet die Beschäftigungsquote dem Soll-Wert an. 2017 lag sie bei 4,9 Prozent. Dabei bleibt die Anzahl der Menschen mit Behinderung im arbeitsfähigen Alter seit Jahren stabil. 2017 zählt die Otto-Dix-Stadt 3195 Menschen mit Behinderung im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, wie aus Zahlen des Landesamts für Statistik hervorgeht.

Eigens eingerichteter Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung

„Das hier ist gerade noch notbeholfen“, sagt Annett Zintl und meint ihre Arbeitsstätte. Im Moment ist hier noch wenig Platz. Das Büro gleicht vielmehr einer gemütlich-vollgestellten Wohnung. Ein Sofa, ein Weihnachtsbaum, ein kleiner Hund. Ein Stockwerk tiefer wird der neue Hauptarbeitsplatz ausgebaut. Der soll ab Anfang des nächsten Jahres zur Verfügung stehen. „Für Annett Zintl werden wir neue Bildschirme installieren. Die sind heller. Ebenso werden wir ein helleres Licht an ihrem Arbeitsplatz einbauen, damit sie besser sieht. Und ein lautes Telefon, wenn sie das möchte“, sagt Thomas Häusler. Unterstützt werde die Investition von der Arbeitsagentur. „Je nach dem Grad der Behinderung bezuschussen wir generell Unternehmen die ersten zwei Jahre, wenn sie Menschen mit Behinderung einstellen“, sagt Stefan Scholz. Darin sieht Thomas Häusler dennoch ein längerfristiges Problem für Arbeitgeber. „Nach den zwei Jahren sind Angestellte mit Behinderung immer noch teuerer. Sie haben beispielsweise mehr Urlaub“, gibt der Geschäftsführer zu bedenken. Dennoch überwiege für ihn die Dankbarkeit und der Spaß im Team, sagt er.