Von Finnland nach Gera

Anni Harni (21) aus Tampere (Finnland): „Ich verkaufe auf dem Märchenmarkt Honig aus Finnland und lernen dabei die deutsche Sprache. Deutsch hatte ich schon in der Schule gehabt. Ich war zuvor schon einmal in Deutschland und habe in einem Hotel gearbeitet.

In Finnland wohne ich in der Großstadt Tampere und studiere russische Sprache und Kultur. Dort habe ich gelesen, dass es die Möglichkeit gibt, auf dem Märchenmarkt zu arbeiten. Das Unternehmen, das den Honig vertreibt, kommt nämlich aus Finnland. Der Honig unterscheidet sich vom deutschen, weil wir viel Natur und mehr Sonnenlicht haben. Ich bin nicht nur in Gera auf dem Markt sonder auch in Plauen und Zwickau. Aber Gera gefällt mir eindeutig am besten. Es ist super schön hier.“