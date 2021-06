Vorerst geänderte Abfahrt nach Gera-Lusan

Zweite Brückenhälfte steht vor der Fertigstellung. Im September 2019 wurde der Neubau der B92-Brücke über die Zoitzbergstraße mit dem Abriss der Richtungsfahrbahn Gera-Zentrum begonnen. Seit August vorigen Jahres wird der zweite Brückenteil in Richtung Weida gebaut. Mitarbeiter der Firma Strabag haben am Mittwoch die Asphalt-Deckschicht auf dieser Fahrbahnseite aufgebracht.

Gera. Für den Bau an der Brücke B92 in Gera-Lusan muss der Verkehr ab dem 18. Juni umgeleitet werden – Verkehrsänderung über unbestimmte Zeit

Am Freitag, 18. Juni, erfolgt im Zuge des Brückenbauvorhabens Brücke B92/ Zoitzbergstraße eine Änderung in der Verkehrsführung. Diese sei erforderlich, um die Arbeiten am Brückenbauvorhaben abzuschließen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Ab Freitagmittag wird der Verkehr wie folgt geführt: In Richtung Weida wird der gesamte Fahrzeugverkehr ab der „Star-Tankstelle“ auf der rechten Fahrspur geführt. Nach der Mittelstreifenüberfahrt, etwa 60 Meter vor der Brücke, fährt der Verkehr in Richtung Weida in der linken Fahrspur. Auf der rechten Fahrspur wird der Verkehr in Richtung Lusan geführt. Aus Weida kommend wird der Verkehr auf der linken Fahrspur der Richtungsfahrbahn zum Zentrum geführt. Ebenfalls Richtung Zentrum, aus Lusan kommend, wird der Verkehr weiterhin auf der rechten Fahrspur der B92 geführt. Nach dem Brückenbauwerk wird der Verkehr auf eine Fahrspur zusammengeführt und bis zur „Star-Tankstelle“ über die stadtauswärtige Richtungsfahrbahn geführt.

Grund dafür ist der Rückbau der bauzeitlichen Umfahrung auf dem Fahrschulgelände und der Anpassung des Übergangs von der neugebauten Straße auf den Altbestand. Eine weitere Besonderheit entsteht für den Verkehr nach Lusan. Die erste Abfahrt hinter der „Star-Tankstelle“ wird für etwa drei Wochen für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Der gesamte Verkehr nach Lusan wird über die Abfahrt nach der Brücke B92/Zoitzbergstraße geführt. Die Ampelanlage des Knotens Heeresbergstraße/Zoitzbergstraße wird dahingehend umprogrammiert, dass die gesamte „Grünzeit“ der Abfahrt Lusan den Linksabbiegern in Richtung Nürnberger Straße zugeschlagen wird. Grund dafür ist die notwendige Instandsetzung der Gleisüberfahrt an der Abfahrt Lusan.

In Richtung B92 und Zwötzen wird der Verkehr auf der Zoitzbergstraße auf den beiden rechten Fahrspuren geführt. In Richtung Lusan wird der Verkehr über die mittlere Fahrspur (Linksabbiegespur) geführt. Das Linksabbiegen in Richtung Heeresbergstraße ist nicht möglich.