Vorleser ziehen in Gera junge Zuhörer wieder in den Bann der Bücher

Gera. Die Geraer Bibliothek beteiligt sich am Freitag an der 20. Auflage des bundesweiten Vorlesetags.

Eishockeyspieler aus Crimmitschau, ein Richter, ein Sprengmeister und eine Ärztin – sie alle gehören in diesem Jahr zu den Vorlesern für Kinder aus Geraer Kindertagesstätten und Grundschulen. Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera beteiligt sich an der nunmehr 20. Auflage des bundesweiten Vorlesetags am Freitag, 17. November.

In der Bibliothek am Puschkinplatz sind um 9.30 Uhr die Eispiraten Crimmitschau zu Gast. Die Eishockeyspieler lesen „Die Eishockey Pinguine: Die Pinguine greifen an“ von Elke Pfesdorf. Um 10 Uhr liest Bengt Fuchs, Richter am Landgericht und seit 2015 Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gera, aus „Till Eulenspiegels lustige Streiche“. Am Nachmittag, um 14 Uhr, ist der Diplom-Geologe und Sprengmeister Martin Hopfe als Vorleser zu erleben. Er liest „Inspektor Dilemma – es fliegt was durch die Luft“ von Kristina Andres. Und auch in der Stadtteilbibliothek Lusan wird vorgelesen. Um 10 Uhr liest dort die Ärztin Constanze Augst „Bimba, das Neurofantenkind“ von Johannes Neuhofer.

Bereits seit mehreren Jahren lädt die Bibliothek zum Vorlesetag Menschen ein, die durch ihre Berufe im Licht der Öffentlichkeit stehen oder Interessantes von diesem erzählen können. Die Mischung aus vorgelesenen Geschichten und lebendigem Erzählen aus dem beruflichen Alltag oder der ehrenamtlichen Tätigkeit begeistert die jungen Zuhörer, macht neugierig und weckt ihr Interesse an mehr. Es ist somit eine Einladung, mit Geschichten und Büchern lesend die Welt zu entdecken. Als Zuhörer eingeladen sind Kinder aus Geraer Kindertagesstätten und Grundschulen.

Die Bibliothek setzt damit ihre kontinuierliche Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen zur gemeinsamen Leseförderung fort. Der Vorlesetag, initiiert von der Wochenzeitung Die Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung, gilt als das größte Vorlesefest Deutschlands.

Auch in anderen Einrichtungen wird gelesen. In Langenberg etwa lesen Astrid-Lindgren-Grundschüler den Kindern im Kindergarten „Langenberger Zwerge“ vor. Ein anderes Beispiel ist der Awo-Kindergarten „Am Maulwurfshügel“ in der Rudolf-Hundt-Straße, wo Finanzministerin Heike Taubert (SPD) vorliest.