Vortrag über mittelalterlichen Bergbau in Ostthüringen

Nach der Pause zum Jahreswechsel hat das Museum des Bergbauvereins Ronneburg wieder geöffnet. Das Museum und der Denkmalschacht 407 erwarten von Mittwoch bis Sonntag Besucher. Gleichzeitig beginnt der Bergbauverein gemeinsam mit dem Wismuttraditionsverein die öffentlichen Vortragsveranstaltungen. Ein Eintritt wird nicht erhoben. Am 22. Januar, um 16 Uhr, wird ein Vortrag zum Marienstollen einen Überblick über mittelalterlichen Bergbau in der Region geben. Dieser Vortrag knüpft an den im vorigen Jahr gehaltenen an, das heißt die Grube Kamsdorf gibt an anderer Stelle einen Einblick in die Geschichte des Bergbaus in Ostthüringen. Referent ist Dieter Langhammer.