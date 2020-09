Vortrag zur Turteltaube – dem Vogel des Jahres

Gera-Dorna. Am Freitagabend in der Kirche St. Petri in Gera-Dorna.

Die Turteltaube, den Vogel des Jahres 2020, stellt Klaus Lieder, Vorsitzender des Landesfachausschusses Ornithologie des Nabu, am Freitag, 2. Oktober, um 18 Uhr in der St. Petri Kirche Dorna vor.

Dabei geht er auf die Frage ein, ob sie in Ostthüringen noch eine Überlebenschance hat und zeigt Naturfotos aus Ostthüringen. Denn Lebensräume, die die Turteltaube benötigt, sind auch für andere Vogelarten wichtig, aber stark gefährdet. Der Veranstaltungsraum ist zudem bebildert durch die begleitende Nabu-Ausstellung zum „Vogel des Jahres“.

Die Turteltaube steht für Glück, Liebe und Frieden. Ihre Lebensbedingungen sind allerdings weniger romantisch: Seit 1980 sind fast 90 Prozent ihrer Bestände in Deutschland verloren gegangen. Was der kleinen Taube fehlt, sind strukturreiche Wald- und Feldränder. Doch auch als einzige Langstreckenzieherin unter den Tauben ist sie auf ihrem Weg von und nach Afrika durch Jäger gefährdet. Allein in der EU würden jährlich rund zwei Millionen Turteltauben getötet, so der Nabu-Kreisverband Gera-Greiz. Deshalb setzte er sich für einen Jagdstopp ein.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Für die Anfahrt: 07554 Gera, Dorna Nr. 2