Wahlhelferin aus Gera wartet zehn Tage aufs Erfrischungsgeld

Blick in ein Wahllokal, in dem ehrenamtliche Wahlhelfer die Abstimmungen absichern.

Die Landtagswahl ist nun schon wieder zwei Wochen her. Am Mittwoch erreichte unsere Redaktion ein Hilferuf aus einem Zwötzener Wahllokal, dass auch zehn Tage nach der Abstimmung ehrenamtliche Wahlhelfer noch auf ihre Entschädigung, das sogenannte Erfrischungsgeld warten würden. Bislang, so erklärte Wahlvorsteherin Sabine Michalczak, sei diese eher symbolische Summe noch am Wahlabend bar ausgezahlt worden. Dieses Mal habe man sich erstmals auf eine Überweisung verständigt. Dass man nun aber nach stundenlangem Einsatz am Wahlsonntag so lange auf das Geld warten müsse, sagt sie, führe in der Konsequenz dazu, dass Wahlhelfer abspringen. Das sei ihr von einigen Wahlhelfern bereits signalisiert worden.