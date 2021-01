Warum zahlreiche Bäume in Gera gefällt werden müssen

Grünpflegearbeiten in Gera im Januar 2021.

Gera. Krankheiten, Schädlings- oder Pilzbefall lassen Bäume zum Sicherheits- und Gesundheitsrisiko werden, erklärt das Geraer Amt für Stadtgrün. So mussten zuletzt über 100 Ahornbäume gefällt werden.

Im Geraer Stadtgebiet sind in diesem Winter eine Reihe von Baumfällungen notwendig. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Wesentliche Gründe für diese Maßnahme sind in der Regel Krankheiten und der Befall durch Schädlinge, wie etwa der Borkenkäfer, Schwammspinner oder auch Pilze. Schwer geschädigte oder bereits abgestorbene Bäume würden ein großes Sicherheitsrisiko darstellen und müssten beseitigt werden, in Ausnahmefällen auch sofort, wird erklärt.

Bereits in der letzten Oktoberwoche 2020 mussten über 100 Ahornbäume in der Straße des Bergmanns gefällt werden, die von einer Pilzerkrankung, der Rußrindenkrankheit, betroffen waren. "Die Bäume litten symptomatisch unter Welke, Blattverlust, einer schwärzlich gefärbten Rinde und zeigten verschiedene Absterbeerscheinungen", heißt es dazu. "Weil diese Krankheit durch die Absonderung von Pilzsporen auch für den Menschen gefährlich werden kann, war eine sofortige Fällung unumgänglich", erklärt die Stadtverwaltung.

„Bei Inhalation können die Pilzsporen Entzündungen auslösen, die zu Reizhusten, Fieber, Schüttelfrost oder gar Atemnot führen", erklärt Andreas Dunkel, Teamverantwortlicher Stadtökologie und Baumkontrolle: "Nur mit besonderer Schutzkleidung konnten die Mitarbeiter einer Landschaftsbaufirma die Bäume fällen. Auch die Entsorgung war in diesem Fall nur durch besondere Schutzvorkehrungen möglich.“

Schäden von außen häufig kaum wahrnehmbar

Kranke Bäume könnten schon bei wenig Wind abbrechen und zur Gefahr werden. "Deswegen prüfen wir in regelmäßigen Abständen den Zustand aller kommunalen Bäume in der Stadt“, sagt Matthias Mittenzwey, Amtsleiter Stadtgrün. Immer wieder erhalte man Anfragen besorgter Bürger, die Fällungs- und Baumschnittarbeiten an scheinbar unbeschadeter Vegetation beobachtet hätten. Häufig seien die Schäden aber von außen nicht oder kaum wahrnehmbar.

"Unsere Kontrolleure prüfen durch Abklopfen, in vielen Fällen aber auch durch aufwendige Bohrwiderstandsmessungen, wie es um den Zustand des jeweiligen Baumes tatsächlich bestellt ist.“ Doch Mittenzwey versichert, "dass wir natürlich um den Erhalt eines jeden einzelnen Baumes kämpfen und diesen nur als letztes mögliches Mittel fällen.“

Weitere notwendige Baumfällungen in Gera

In Liebschwitz werden im Februar mindestens 12 Eschen gefällt, die am Eschentriebsterben leiden. Bei dieser Baumkrankheit welken zunächst die Blätter. Von dort breitet sich der Erreger in die Triebe aus und führt zum Ausbrechen von Ästen und Kronenteilen und schließlich zu deren Absterben.

Ebenfalls im Februar werden laut Stadt im Gelände der Radrennbahn im Stadtteil Debschwitz 15 Buchen und vier4 Birken gefällt, da alle auf Grund von Pilzbefall bereits abgestorben seien.

Im Naherholungsgebiet Brütetal in Lusan stehen auch Fällungen an, da der waldartige Baumbestand in Hanglage zum Teil abgestorben oder schräg gewachsen ist und damit eine Gefahr für die Straßenbahn und ihre Oberleitung darstellt.

Es lasse sich nicht ausschließen, dass im Stadtgebiet weitere einzelne Bäume gefällt werden müssen. Das trockene, heiße Klima der letzten Jahre und die damit einhergehende Wasserknappheit schwächt die Vegetation und begünstigt Krankheiten.

Grundsätzlich sind Zeiträume und Bedingungen für Baumfällungen im Bundesnaturschutzgesetz geregelt. Nach diesem dürfen Bäume ausschließlich zwischen 1. Oktober und 28. Februar gefällt werden. Ausnahmen sind möglich, wenn Gefahr für die Bürger besteht, etwa nach Sturmschäden oder durch einen sehr fortgeschrittenen Pilzbefall.