Was übrig blieb vom Geraer Stück des Pohlitzer Meteoriten

In der geologischen Sammlung des Museums für Naturkunde Gera wird bis heute ein Sammlungsobjekt aufbewahrt, das vor über 200 Jahren vom Himmel fiel und für Schlagzeilen sorgte. Der Pohlitzer Meteorit ist einer von etwa 50 nachgewiesen gefallenen Meteoriten Deutschlands und hat mich im Jahr der Vorbereitung der Sonderausstellung anlässlich des 200-jährigen Fall-Jubiläums beschäftigt und immer wieder fasziniert. Schließlich ist es kaum möglich etwas Älteres in den Händen zu halten, denn der Pohlitzer Meteorit ist 4,47 Milliarden Jahre alt. Erst vor wenigen Wochen vorgestellte wissenschaftliche Erkenntnisse auf Grundlage winzigster im Meteorit enthaltener Mengen von Edelgasen lassen seine Geschichte rekonstruieren. In der Zeit von vor 4,47 Milliarden Jahren bis vor 500 Millionen Jahren war der Pohlitzer Meteorit noch ein verschwindend kleiner Teil eines großen Asteroiden im Weltall. Eine gewaltige Kollision mit einem anderen Himmelskörper vor 500 Millionen Jahren schleuderte von diesem Asteroiden große Teilstücke heraus, die dann weiter durch das Weltall flogen. In einem solchen größeren Teilstück steckte der heutige Pohlitzer Meteorit weiterhin bis vor 45 Millionen Jahren. Dann erfolgte eine erneute Kollision, bei der der eigentliche Pohlitzer Meteorit erst herausgesplittert wurde.

Kanonendonner und Getöse gehört

Nun hatte er nur noch 45 Millionen Jahre im Weltraum Zeit bis sich seine Bahn mit der der Erde kreuzte und er am 13. Oktober 1819 gegen 8 Uhr morgens zwischen Pohlitz (Bad Köstritz) und Langenberg (Gera) auf die Erde fiel und dabei viel Masse wegen der durch die hohe Reibung entstandenen gewaltigen Hitze verlor. Aufgrund dichten Nebels gab es keine Augenzeugen. Stattdessen existieren viele „Ohrenzeugenberichte“. So heißt es in einem Protokoll vom Geraer Juristen Heinrich Eduard Liebich vom 3. November 1819 „Kurz nach 8 Uhr entstand in der Höhe ein Kanonendonner ähnlicher Knall und auf diesen folgte ein Getös, dem ähnlich, welches durch Rühren der Trommel hervorgebracht wird. Hierauf klang es wie der Nachhall geläuteter Glocken und ungefähr so stark, wie man in Pohlitz das Geraische Geläute hört. Dies endigte mit einem Getön, wie ein entfernt rollender Donner und einem nach Erde sich herunter ziehenden Zischen oder Pfeifen, worauf wir deutlich etwas auf die Erde fallen hörten“. Gefallen war der Meteorit auf das Feld des Pohlitzer Gutsbesitzers Johann Gottlieb Rothe nördlich des damals so genannten Haingrabens im Gebiet beim heutigen Chemiewerk Bad Köstritz. Am 15. Oktober 1819 entdeckte Rothe die Einschlagstelle mit etwa einem Meter Durchmesser auf seinem Feld. Der mit einer dunklen Kruste bedeckte „Stein“ war eiförmig, jedoch mit mehreren flachen und tiefen Eindrücken. Er hatte sich etwa 25 Zentimeter tief in die Erde „gebohrt“ und maß in seiner längsten Ausdehnung etwa 14 Zentimeter. Der Meteorit hatte bei seiner Bergung eine Gesamtmasse von rund 3,5 kg. Neueste Erkenntnisse des Meteoritenexperten Rainer Bartoschewitz ergaben, dass der von Rothe gefundene Meteorit in Wahrheit nur ein Teilstück war. Mit höchster Wahrscheinlichkeit muss am 13. Oktober 1819 noch mehr Material vom Himmel gefallen sein. Berechnungen zufolge hatte der Meteorit vor Eintritt in die Atmosphäre eine Masse von 110 bis 380 kg und auf der Erdoberfläche angekommen sein müssen 30 bis 100 kg! Weitere Teilstücke sind wahrscheinlich unbemerkt in einem Streufeld mehrere Kilometer um die Fundstelle gefallen.

Nach dem Fund überschlugen sich die Ereignisse, denn das Interesse am Meteoriten wuchs rasant. Rothe übergab den Meteoriten an den Pohlitzer Amtsschulzen Johann Christoph Behr. Bei diesem aufbewahrt, schlugen sich bereits zahlreiche Personen größere und kleinere Teilstücke vom Meteoriten ab. Darunter auch Dr. Karl Georg Ludwig Schottin, der Johann Wolfgang von Goethe in einem Brief samt einer kleinen Probe des Meteoriten am 19. Oktober 1819 über das aufsehenerregende Ereignis informierte. Goethe antwortete am 27. Oktober 1819 und bat Schottin um die Beschaffung des gesamten Meteoriten für einen „billigen Preis“. Jedoch hatte in der Zwischenzeit bereits der Geraer Kaufmann Christian Gottlob Laspe ein großes Stück abgeschlagen. Rothe und Laspe wurden sich dazu aber finanziell einig und vereinbarten sogar ein Vorkaufsrecht für den restlichen Meteorit zugunsten Laspes. Daraus wurde genauso nichts wie aus dem Wunsch Goethes, da die reußische Regierung das restliche Teilstück des Meteoriten am 4. November 1819 von Rothe kaufte. Bis dahin wurden bereits circa ein Kilogramm Meteoritenmasse abgeschlagen und verteilt.

In Gera sind heute noch 397,46 Gramm

Als das Reststück des Pohitzer Meteoriten also nach Gera kam, wog es nur noch etwa 2,5 Kilogramm. In Gera wurde es im Gymnasium Rutheneum als ein unveräußerliches und unantastbares Heiligtum unter einem Glaskasten aufbewahrt. Diese Haltung hatte nicht sehr lange Bestand. Im Februar 1846 wurden ungefähr 1,1 Kilogramm abgeschlagen und gegen andere Mineralien für die Sammlung des Gymnasiums mit der Mineralienhandlung Böhmer und Schumann in Berlin getauscht. Nun wog das in Gera verbliebene Reststück nur noch circa 1,4 Kilogramm. 1854 wurden zwei weitere Stücke des Meteoriten gegen 300 zum Teil hochwertige Mineralien für die Sammlung des Gymnasiums mit der Mineralienhandlung vor Dr. Adam August Krantz in Bonn getauscht. Nun wog das Geraer Reststück nur noch 744 Gramm. Damit nicht genug, denn im Januar 1896 wurde es erneut in zwei Teile zersägt. Verwendet wurde dafür eine Laubsäge, mit der 17 Stunden gesägt werden musste, wobei 114 Sägeblätter verbraucht wurden. Die dabei entstandenen 0,5 Gramm kleinen Krümelchen und die 0,7 Gramm Sägestaub des Meteoriten wurden damals sorgfältig aufbewahrt und existieren noch unverändert bis heute in Gera. Die in Gera verbliebene etwas größere Hälfte des Meteoritenrests wog 404 Gramm. Die etwas kleinere, abgesägte Hälfte wurde nach Wien verkauft und der Erlös zur Bereicherung des physikalischen Kabinetts des Gymnasiums verwendet. Das bis heute in Gera verbliebene Teilstück wiegt 397,46. Wann und wodurch nach 1896 die offensichtlich fehlenden circa 6,5 Gramm verschwunden sind, ist nicht klar. Klar ist, dass trotz allem Gera nach Berlin und Dresden heute noch das drittgrößte erhaltene Teilstück des Pohlitzer Meteoriten besitzt. Auch wenn der Pohlitzer Meteorit als Chondrit (Steinmeteorit) zu den häufigsten Meteoriten gehört, birgt er immer noch Potenzial für Wissenschaftler, die sich mit der Feinklassifikation des Meteoriten beschäftigen. Es bleibt der Trost, dass das seit 1896 in Gera verbliebene Reststück bis auf fehlende wenige Gramm Bestand hat.