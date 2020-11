Weg ins Nichts an der Elster in Gera ist privater Grund

Der Spaziergang mit Baby und Hund auf der gegenüberliegenden Seite des Elsterradweges endete für eine ehemalige Geraerin mit einem unfreiwilligen Bad in der Elster. Vom Nachmittag blieben der jungen Mutter ein gehöriger Schreck inklusive schmutzig-nasser Kleidung, ein fast ertrunkenem Hund und ein kaputter Kinderwagen. Auslöser des fatalen Geschehens: die beiden mitten über diesen Weg montierten Tore.

Sache des Privateigentümers

Bei dem Weg handelt es sich nicht um einen öffentlichen Weg nach Thüringer Straßengesetz in Verwaltung der Stadt Gera, sondern um einen Privatweg, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage dieser Redaktion. „Dem Eigentümer des Weges steht es frei, sein Grundstück baulich so einzufrieden, dass ein Betreten und Befahren unterbunden wird. Die genauen Hintergründe, warum bereits 2014 zwei Tore errichtet wurden, sind uns nicht bekannt“, teilt die Stadt mit.

Dadurch, dass der Weg nicht öffentlich ist, könne die Stadt Gera gegenüber dem Errichter der Tore den Rückbau nicht verlangen. Die bauliche Gestaltung lasse eindeutig erkennen, dass die Nutzung des Weges nicht gestattet ist. „Wird das Tor unter Mitbenutzung der Uferböschung dennoch umgangen (Anmerkung der Redaktion: das geschieht wie beobachtet ununterbrochen durch Passanten und Radfahrer), so erfolgt dies auf eigene Gefahr. Schäden, welche bei der ungenehmigten Benutzung des Weges entstehen, müssen selbst getragen werden“, schreibt die Stadt. Außerdem verweist sie auf den Elsterradweg auf der anderen Flussseite, der im Bereich der Franzosenbrücke, aus Richtung Bad Köstritz kommend, entsprechend ausgeschildert ist. Aus der anderen Richtung kommend, also Höhe Fasaneninsel, stehe am Beginn des Privatweges ein in Initiative des Privateigentümers aufgestelltes nichtamtliches Verkehrszeichen mit dem Hinweis: Privatweg und Sackgasse. Und weiter: „Die Stadt kann und muss nicht jeden Weg, welcher gegebenenfalls ins Nichts führt, beschildern.“

Rückbau für Hochwasserschutz

Die Zeit des Weges samt Torhindernis dürfte generell nur noch von kurzer Dauer sein. Er wird Hochwasserschutzmaßnahmen weichen müssen. Auf Nachfrage der Redaktion gab die Thüringer Landgesellschaft mbH, die diese Schutzmaßnahmen plant, Auskunft. Im Rahmen der Schutzmaßnahmen sei es vorgesehen, in Fließrichtung gesehen rechtsseitig der Weißen Elster den Uferbereich abzugraben und somit das Profil aufzuweiten. Im Zuge der zwingend erforderlichen Profilaufweitung müsse der betreffende Weg neu angelegt werden. „Für das Flurstück, auf dem sich die beiden Schranken befinden, wurde 2019 ein Kaufvertrag abgeschlossen. Der vertragsgemäße Besitzübergang ist noch nicht erfolgt. Nach Besitzübergang beabsichtigen wir, die Flurstücke vollständig zu beräumen und bestehende Objekte und Anlagen zurückzubauen“, so die Landgesellschaft.

Alle von den Schutzmaßnahmen betroffene Grundstückseigentümer müssen zustimmen. Je nach Inanspruchnahme der Flurstücke, werden Bauerlaubnisvereinbarungen abgeschlossen oder auf Grundlage von Verkehrswertgutachten Flurstücke oder Teile davon durch den Freistaat Thüringen gekauft. Die beauftragten Ingenieurbüros bereiten bis Mitte 2021 die Planfeststellungsunterlagen vor. Der Bau soll frühestens Ende 2023 beginnen. Im Vorfeld sollen bereits erworbene Gebäude abgerissen und Flurstücke beräumt werden.