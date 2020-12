Weida: Die feierliche Platzeinweihung wird nachgeholt

Am 1. Oktober hatte der Weidaer Stadtrat beschlossen, die Freifläche vor dem ehemaligen Schulgebäude „Blaue Schürze“ nach Kurt Häßner zu benennen und in einer Ehrentafel auf dem Platz auf die Verdienste des Heimatforschers hinzuweisen. Geplant war eine feierliche Enthüllung des neuen Straßennamensschildes „Kurt-Häßner-Platz“ am 14. Dezember, dem Geburtstag des in diesem Jahr verstorbenen Ehrenbürgers. Der Platz heißt seit Montag so. Aus der Zeremonie wurde zunächst nichts.

Weil die Kontaktreduzierung in diesen Tagen des strengen Lockdowns oberstes Gebot ist, musste Bürgermeister Heinz Hopfe auf die Zeremonie verzichten und schon eingeladenen Gästen wieder absagen. Sehr bedauerlich sei das, so die Stadtverwaltung, für die Familie Häßner, insbesondere seine Witwe Gudrun, da bereits im Frühjahr die Entscheidung für eine Trauerfeier im engsten Kreis schwierig war. Auch dem Bürgermeister der Partnerstadt Neu-Isenburg, Herbert Hunkel, war es wichtig, an dem feierlichen Akt teilzunehmen. Schon vor Jahren hatte er dem Weidschen Ehrenbürger Kurt Häßner die Hugenottenmedaille verliehen. Damit würdigte Neu-Isenburg die Verdienste Häßners um die partnerschaftlichen Beziehungen seit 1990. Die Schilder wurden nun ohne Zeremonie enthüllt. Der feierliche Einweihungsakt soll im Jahr 2021 nachgeholt werden.

Die Baumaßnahme am Objekt Petersberg 8, das an dem Platz hinterm Rathaus steht und auch als „Blaue Schürze“ bekannt ist, wurde im November abgeschlossen. Nun präsentiere sich das Gebäude laut Stadtverwaltung „äußerlich ansprechend saniert entsprechend den Anforderungen der Denkmalpflege“. Für die Nutzung und den Ausbau muss in den nächsten Monaten ein Konzept entwickelt werden.

Zur Person Kurt Häßner

Mit 82 Jahren verstarb am 26. März 2020 Weidas Ehrenbürger Kurt Häßner. Bis 1992 war er Mitarbeiter der Stadtverwaltung, später war er lange Jahre Stadtratsmitglied in der CDU-Fraktion, ohne Parteimitglied zu sein. Der Heimatforscher war zugleich Autor heimatgeschichtlicher Veröffentlichungen. Seit 2007 erschienen fünf Bände der Weida-Chronik, die er gemeinsam mit seiner Frau Gudrun verfasste.