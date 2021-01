Weida feiert den Schneemann auch ohne Fest

Weida. Seit 2011 begeht die Stadt Weida den Welttag des Schneemanns. Immer am 18. Januar, wenn die Ziffern 1 und 8 den Schneemann mit Stock im Arm formen, drehte sich meist auf der Osterburg alles um den kalten Gesellen. Und obwohl es in diesem Jahr sogar mal wieder Schnee am Schneemanntag gibt, ist 2021 an das übliche bunte Treiben im Burghof wegen Corona nicht zu denken.

Aber mit Spaß und Freude Schneemänner bauen und/oder fotografieren, backen, malen und basteln, singen und tanzen, lesen und vorlesen, in schönen Erinnerungen schwelgen, all das ist auch im kleinsten Kreis der Familie möglich. Anregungen gibt es auch auf der Internetseite des Schneemanntags-Initiators Cornelius Grätz aus Reutlingen, der einst Teile seiner großen Schneemannsammlung in Weida ausstellte und so den Schneemanntag hier mit begründete.

Apropos Internet: Lustige Fotos, kleine Videos, Bilder von gebastelten oder gebackenen Schneemännern können jederzeit auf der Facebook-Seite der Osterburg Weida geteilt werden. Außerdem gibt es einen analogen „Schneemannbriefkasten“ an der Weida- Information am Fuße der Osterburg (Schloßberg 12, 07570 Weida), in den man Bilder oder Texte auch direkt einwerfen kann, die dann an einer Pinnwand im Burghof und auch auf der erwähnten Facebook-Seite veröffentlicht werden. Bis mindestens Ende Januar soll das etwas andere Schneemannfest dauern.

Am besten verbindet man den Weg zum „Schneemannbriefkasten“ mit einem entspannten Familienspaziergang zur Osterburg. Das mit großen und kleinen Schneemannfiguren geschmückte Gelände ist täglich geöffnet, auch mit Abstand kann ein kleiner Rundgang um die Osterburg viel Spaß machen. „Einige Schneereste gibt es noch und vielleicht schneit es ja nochmal“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Vielleicht bekommen die eisigen Gesellen im Lustgarten dann noch etwas Gesellschaft. (red/mh)

Internet-Links:

www.welttagdesschneemanns.de

www.facebook.com/Osterburgmuseum