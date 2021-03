Weida verzichtet auf Vorkaufsrecht für einstiges Postamt

Das ehemalige "Kaiserliche Postamt" in der Burgstraße 18 am Fuße des Aufgangs zur Weidaer Osterburg ist in einem schlechten Zustand.

Finanziell vernünftig oder eine vergebene Chance? Seit Jahren verfällt das markante und stadthistorisch nicht unbedeutende Gebäude Burgstraße 18 am Fuße der Weidaer Osterburg zusehends. Nun will der private Eigentümer das schon länger leerstehende Haus im Sanierungsgebiet der Stadt an privat weiterverkaufen. Zuvor war nun die Stadt Weida – und deshalb am Donnerstag der Stadtrat – gefragt, ob die Kommune ihr Vorkaufsrecht für das 1892/93 erbaute einstige „Kaiserliche Postamt“ und spätere Polizeiquartier nutzen wird.