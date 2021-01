Weidaer Karnevals-Chef: Diese Saison ist abgehakt

Herr Düwert, wie geht die Faschingssaison in Weida weiter? Geht sie weiter?

Wir haben die Saison im Prinzip mittlerweile abgehakt. Die Veranstaltungen im Bürgerhaus und auch der Straßenfasching sind abgesagt. Gleichzeitig hoffen wir sehr darauf, dass im Sommer wieder mehr möglich ist und wir eine Art Sommerfasching machen dürfen. Wir haben ja traditionell eine gemeinsame Veranstaltung mit der Stadt zur Freibad-Saisoneröffnung mit Festzelt und vielleicht können wir in dem Rahmen ja doch etwas Fasching nachholen.

Und die nächste Saison wird dann umso doller gefeiert?

Sicher, wenn dann sowas wieder möglich ist. Aber ganz ehrlich, in der derzeitigen Situation macht sich darüber noch niemand Gedanken, die meisten haben erstmal mit sich selbst zu tun. Durch die Situation ist die Vereinsarbeit im Moment auch wirklich schwierig. Wir sind ungefähr 100 Mitglieder, mit allen Kontakt zu halten ist eine große Herausforderung. Zumindest innerhalb der einzelnen Gruppen unseres Vereins klappt das meist etwas besser, aber auch dort, vor allem bei den jüngeren Tanzgruppen, sehnt man die Normalität herbei. Trotzdem sind wir grundsätzlich optimistisch, dass das alles irgendwann auch wieder weitergeht und wir wieder wie gewohnt unseren Fasching feiern können.

Wie behält man denn trotz allem die gute Laune?

Das ist wirklich gar nicht so einfach. Es gibt dann mal so kleine digitale Aktionen, zum Beispiel bei Whatsapp. An denen merkt man dann auch gleich wieder, wie sehr die Leute das alles vermissen. Ansonsten gibt es sicher einige Ideen, was man vielleicht auch unter den aktuellen Bedingungen machen kann, leider ist meistens die Umsetzung das Problem.