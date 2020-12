Weidaer Kindergarten Ameisenburg feiert Jubiläum

Gemeinsam mit Kindern, Eltern und vielen anderen Gästen wollte der Kindergarten „Ameisenburg“ in Weida im Jahr 2020 sein 25-jähriges Bestehen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) feiern. Allerdings war es in diesem besonderen Jahr weder im Frühjahr, Sommer oder Herbst möglich, diese Feier zu veranstalten. Um den Anlass dennoch zu begehen, feierten alle Kinder, Erzieher und Erzieherinnen – jede Gruppe auf ihrer Ameisenetage – getrennt voneinander.

Der Höhepunkt der Jubiläumsfeier war für die Kinder eindeutig der Luftballonweitflug. So ließen alle kleinen und großen Ameisen auf ihren Dachterrassen zu dem Lied: „99 Luftballons“ viele bunte Ballons in den Himmel steigen. Am Nachmittag ließen die Hortkinder ihre Ballons fliegen, da diese am Vormittag fleißig in der Schule lernten. Nun ist man in der Ameisenburg gespannt, welcher Ballon am weitesten fliegt. Alle Kinder hatten zu Hause, gemeinsam mit den Eltern, die Karte für den Luftballon bunt gestaltet. „Wenn Sie also einen Ballon von uns finden, würden wir uns riesig freuen, wenn Sie ihn zurückschicken“, schreibt Antje Kaufmann von dem Weidaer Kindergarten.