Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weidaer Modelleisenbahner zeigen Anlage in Dortmund

In diesem Jahr öffnet der Modelleisenbahnclub Weida e.V. nochmals am 1. und 2. Februar seine Türen zur Modelleisenbahnausstellung. An beiden Tagen sind Besucher jeweils von 10 von 18 Uhr in den Vereinsräumen im Bürgerhaus Weida, Neustädter Straße 2, linker Seiteneingang, herzlich willkommen. Im Mittelpunkt der Schau steht die H0-Modulanlage mit dem Modell des Oschütztalviaduktes und vielen bewegten Attraktionen.

Weiterhin zeigen die Mitglieder ihre große TT-Anlage, die sie auf der Intermodellbau im April dieses Jahres in Dortmund präsentieren wollen. Dafür wurde die Geländegestaltung weiter gestaltet. Neben dem Thema Schmalspurbahn wird auch die BW-Anlage mit Drehscheibe und Ringlokschuppen in H0 nochmals zu sehen sein. Außerdem wird das in letzter Zeit zunehmend an Bedeutung gewinnende Thema „Fahrzeugalterung“ Bestandteil der Schau sein. Für weiteren Vorhaben sucht der Club jederzeit noch aktive Mitstreiter und auch Sponsoren. Die Vereinsabenden finden jeweils dienstags ab 17 Uhr statt. Heute hat der Verein 19 Mitglieder und sich der Nachbildung von eisenbahntypischen Vorbildern der Ostthüringer Heimat verschrieben.