Camerata Vocale Zwickau und Kammerchor Chemnitz musizieren am 1. Dezember gemeinsam in Gera.

Weihnachtliches Liedgut am 1. Advent in Salvatorkirche Gera

Camerata Vocale Zwickau und Kammerchor Chemnitz musizieren am ersten Adventssonntag, um 17 Uhr, gemeinsam in der Salvatorkirche in Gera. Unter der Leitung von Peter Hoche und Wolfgang Richter wollen sie musikalisch die Adventszeit eröffnen. Das Programm bietet musikalische Höhepunkte aus verschiedenen Ländern und Jahrhunderten. Der Fokus liegt dennoch unverkennbar auf dem klassischen Liedgut deutscher Advents- und Weihnachtslieder. Neben Klassikern wie „Adeste Fideles“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ werden Kompositionen und Arrangements unter anderem von Heinrich Schütz, Samuel Seidel, Josef Gabriel Rheinberger, sowie zeitgenössische Vertonungen von Hugo Distler, Benjamin Britten, Jürgen Golle, Jan Sandström und Morten Johannes Lauridsen erklingen.