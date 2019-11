Weihnachtsbaum für Gera wird am Mittwoch gesetzt

Am kommenden Mittwoch, dem 13. November, wird der Weihnachtsbaum für den Geraer Markt geliefert. Am Nachmittag soll er aufgestellt werden. Wie in den Vorjahren ist das der Anlass, um den Märchenmarkt-Weihnachtsmann schon einmal vor der Markteröffnung am 28. November zu treffen. Für 16 Uhr hat er sich angekündigt.

Schon vorab verbreitete er eine Bitte. Kleine Schokoladen-Weihnachtsmänner wünscht er sich. Die sollen in dem großen Sack landen, aus dem er dann zu seiner Sprechstunde während des Märchenmarktes für jeden kleinen Gast ein Geschenk holt. Bei den Stadtratsfraktionen hat der Weihnachtsmann vorab angefragt. Dieter Laudenbach aus der AfD-Fraktion bekam einen Anruf vom Weihnachtsmann und hat bereits 500 Schokomänner gekauft. „Wir haben uns auf diese Zahl geeinigt“, sagt Laudenbach am Telefon. Am Montagabend soll in der Fraktionssitzung beraten werden, wer die Hohlkörper bezahlt. „Bisher war das der Stadtverband. Übernimmt die Fraktion die Kosten nicht, so mache ich das als Landtagsabgeordneter in spe“, meint der Politiker. Das dritte Jahr in Folge unterstützt er die Sprechstunde.

Auch die CDU-Fraktion hat signalisiert, Gaben für die Kinder beizusteuern. „Wie jedes Jahr“, sagt Fraktionschef Christian Klein. „Zwischen 100 und 120 Euro haben wir unter den Fraktionären meistens dafür gesammelt“. Montagabend soll das ein Thema in der Fraktionssitzung sein.

Von der Bitte des Weihnachtsmannes lasen in unserer Zeitung Schüler der Grundschule Otto Dix aus Untermhaus. Einige wollen am Mittwoch dabei sein und Schokoladenmänner an den Weihnachtsmann übergeben. Gestern meldete sich Stefanie Schindler, die Elternvertreterin der Kindertagesstätte „Krümel“ aus Bieblach. Die Einnahmen vom Kuchen-Basar während des Spielzeugflohmarktes werden für den Weihnachtsmann gestiftet, kündigte sie am Telefon an. In der Vergangenheit gab es Diskussionen unter Stadträten, ob Schokolade das richtige Geschenk sei. Die Idee, Obst zu übergeben, hat sich nicht durchgesetzt.