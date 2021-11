Weihnachtsmann kommt zu den Kindern in Korbußen

Korbußen. In gut zwei Stunden über 60 Schokoladentüten in Korbußen verteilt

Am 1. Advent sorgte der Weihnachtsmann in Korbußen für eine wahre Überraschung für die Kinder der Gemeinde. Gefahren von der Freiwilligen Feuerwehr Korbußen verteilte er in gut zwei Stunden rund 60 Tüten Schokolade an die Jüngsten im Ort. Der Feuerwehrverein hat diese Aktion auf die Beine gestellt, da das Fest zum Weihnachtsbaumsetzen leider ausfallen musste. Die Erwachsenen konnten sich beim Weihnachtsmann einen Glühwein kaufen.