Verkehrte Welt herrschte auf dem Geraer Marktplatz. Am Mittwochnachmittag war der Weihnachtsmann der Beschenkte. Grundschüler aus Untermhaus und Kindergartenkinder aus Bieblach hatten ihm Schokolade mitgebracht. Ebenso die Fraktionen von AfD, CDU und Die Liberalen.

„Einfach Wahnsinn, wie das funktioniert, wenn wir Gersche zusammenstehen. Dann klappt das doch. Wir können uns jetzt gegenseitig Applaus spenden“, sagte Märchenmarkt-Weihnachtsmann Heiko Reichelt durch das Mikrofon. Applaus hallte über den Markt.

Der Baum kommt aus Wohlsborn

Er löste die Klänge der Kettensäge ab, die den Weihnachtsbaum für die Hülse passend gemacht hatte. Auf einem Privatgrundstück in Wohlsborn bei Weimar haben Bastian Wulf und seine Männer von Tannen-Wulf aus Sömmerda die Coloradotanne gefällt und auf einen Tieflader der Firma Universal Transport aus Gotha gepackt. Mit einem 50-Tonnen-Kran des Unternehmens ASG Gera GmbH wurde der 2,5 Tonnen schwere Baum an seinen Platz gehievt. Dass er etwas kleiner als seine Vorgänger sei, meinten einige Beobachter. Tatsächlich misst er 16 Meter, 1,5 Meter davon stecken für einen sicheren Stand in der Hülse neben dem Simsonbrunnen. Kompakt gewachsen ist er und wirkt füllig.

Für die Kinder auf dem Marktplatz war der Weihnachtsmann wichtiger. Eine Abordnung der Klasse 4a der Grundschule Otto Dix übergab 60 Weihnachtsmänner und vier Pakete mit Schokolade am Stiel. Yvonne Michel, die Mutti von Emma, hatte einen Elternbrief geschrieben. 33,60 Euro kamen zusammen. „Es gibt keinen, der kein Geld gegeben hat“, sagte Frau Michel. Klassenleiterin Stephanie Schneider vereinbarte gleich noch, dass die Klasse am 19. Dezember den Weihnachtsmann besuchen wird.

Die Kinder in der Kindertagesstätte „Krümel“ der Volkssolidarität werden von dem freundlichen Mann im roten Gewand besucht. Auch wenn der anderthalbjährige Hannes, der mit anderen die Karton mit Schokolade bewachte, beim Fotografieren herzzerreißend weinte. Die Idee, den Erlös des Kuchenbasars zum Spielzeugflohmarkt in Schokolade umzusetzen, hatte Isabell Artelt. Dass sich der Einkauf lohnte, dafür sorgte obendrein der Selgros Markt. So standen Kartons mit insgesamt 300 Schokomännern parat.

200 Weihnachtsmänner stiftete die CDU-Fraktion. Für 100 Euro hatte die Fraktion Die Liberalen eingekauft und auch drei Stiegen Äpfel übergeben. Die zugesagten 500 Weihnachtsmänner hatte Dieter Laudenbach für die AfD-Fraktion auf den Markt gefahren.

Konzert am Freitag

Rund um den Weihnachtsbaum, der dann schon Lichter haben soll, erklingt am Freitag von 18 bis 19 Uhr das Weihnachtskonzert, zu dem die Ehrenamtszentrale einlädt. Musiziert und gesungen wird von unterschiedlichen Balkonen und dem Rathausturm. Beteiligt sind die Chorvereinigung Aequalis und der Chor des Handwerks sowie Udo Pein vom Rechtspflegeverein für Kunst und Kultur mit dem Glockenspiel. Zum Konzert gibt es keinen Kartenverkauf. Vielmehr wird um Spenden gebeten. Aus dem Erlös ist ein Weihnachtsessen für Bedürftige in Gera geplant.