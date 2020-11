Weihnachtssingen im Stadion in Gera fällt aus

Das für den 17. Dezember geplante große Weihnachtskonzert „Einmummeln“ im Geraer Stadion der Freundschaft muss abgesagt werden, teilte am Freitag der Förderverein Gymnasium Rutheneum als Initiator und Veranstalter mit. „Unser Verein erfuhr am Donnerstagabend zufällig, dass die Durchführung unseres seit Januar geplanten Weihnachtssingens am 17. Dezember im Stadion der Freundschaft seitens der Stadt mit Hinweis auf die aktuelle Corona-Lage bereits am Dienstag abgelehnt wurde“, erklärt dazu René Keßler, 1. Vorsitzender des Vereins. Eine Anhörung des Vereins sei nicht erfolgt, betonte er.

„Wir bedauern diese Entscheidung zutiefst. Mit dem Ausfall des Weihnachtskonzertes ist den Kindern und Jugendlichen des Mädchen- und Konzertchors des Rutheneums die letzte Möglichkeit genommen, in diesem Jahr noch einmal öffentlich aufzutreten. Wir danken allen unseren Sponsoren und Helfern, die uns zur Seite gestanden haben und den vielen Geraern, die uns in den letzten Monaten ermutigten und unterstützten“, so René Keßler. Rund 500 Stunden hatten die Organisatoren selbst in die Vorbereitung des außergewöhnlichen Konzertereignisses investiert.

Bereits gekaufte Karten können zurück gegeben werden, informiert der Förderverein.