Weiterbetrieb der Alarmierungs-App gesichert

Gera. Der DRK-Kreisverband Gera-Stadt und das Technische Hilfswerk erhalten finanzielle Unterstützung durch die DMS-Gruppe.

Der DRK-Kreisverband Gera-Stadt und das Technische Hilfswerk (THW) haben am Freitag von der DMS-Gruppe Gera eine Spende in Höhe von 2000 Euro erhalten.

„Zusätzlich zum Funkmeldeempfänger teilen wir uns eine Alarmierungs-App. Dies auch preislich, insofern ist nun die Weiterfinanzierung für das nächste Jahr gesichert“, freute sich Marc Brade, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter des DRK. Die DMS-Gruppe habe bereits in diesem Jahr die Förderung übernommen, berichtete er. Das DRK nutze die App das dritte Jahr. Das THW sei 2022 hinzugekommen. „Ähnlich wie die Feuerwehr haben wir die Piepser für die Alarmierung. Parallel werden bei einem Einsatz die Apps auf dem Handy ausgelöst. Sie überschreiben sämtliche Toneinstellungen und die entsprechenden Leute werden für einen Einsatz schneller und besser erreicht“, erklärte Marc Brade.

Zielgerichtetalarmieren

Die App aktiviere sich, sobald ein Einsatz über die Leitstelle ausgelöst werde. „Sind wir dann vor Ort und stellen fest, dass wir zu wenige Helfer haben, können wir manuell selbstständig weitere alarmieren“, schilderte Marc Brade. Außerdem könne man mit Hilfe der App zielgerichtet alarmieren, zum Beispiel entsprechend nach Einheit oder auch nach Qualifikation. „Das lässt sich bis ins Detail gut auswählen“, führte er aus.

„Unsere Zusammenarbeit geschieht schon in Fortsetzung. Ich finde, es ist eine sehr notwendige Einrichtung für unsere Region. Am alten Standort waren wir selbst einmal von einem Feuer betroffen und froh, dass schnell alarmiert wurde und alles für einen Notfall bereitstand. Insofern unterstützen wir diese Alarmierungsapp sehr gern“, kommentierte DMS-Geschäftsführer Johannes Heibel bei der Übergabe des symbolischen Schecks an die Kameradinnen und Kameraden des DRK und THW.