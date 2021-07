Weitere kostenfreie Test

Greiz. DRK im Landkreis im Einsatz

In den kommenden beiden Wochen, 2. bis 13. August, bietet das Deutsche Rote Kreuz im Landkreis Greiz auch weiterhin Möglichkeiten zum kostenfreien Corona-Schnelltest an. Neben Greiz und Zeulenroda-Triebes gibt es diese Tests auch in Ronneburg im DRK-Haus in der Altenburger Straße. Getestet werde dort am Dienstag, 3. August, von 14 bis 15.30 Uhr; Freitag, 6. August, von 14 bis 15.30 Uhr; Dienstag, 10. August, von 14 bis 15.30 Uhr; Freitag, 13. August, von 14 bis 15.30 Uhr. Bei Bedarf könne das DRK nach Absprache mit dem Gesundheitsamt Greiz auch vor Ort zusätzliche mobile kostenfreie Tests prüfen. Anfragen hierzu an: geschaeftsstelle@drk-zeulenroda.de.

Der Landkreis Greiz liege mit einer Impfquote von 51,8 Prozent bei den Erstimpfungen und 48,3 Prozent bei den Zweitimpfungen thüringenweit im vorderen Drittel, heißt es aus dem Landratsamt. Angesichts der bundesweit wieder zunehmenden Fälle von Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, weist die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) darauf hin, dass auch und gerade in den Ferienmonaten eine Vielzahl von Impfterminen zur Verfügung stehen mit allen aktuell möglichen Impfstoffen. Um einen Impftermin zu erhalten, ist das Impfportal der KVT nach wie vor freigeschaltet. Es besteht die Möglichkeit, den Termin online zu buchen – www.impfen-thueringen.de – oder telefonisch: 03643/49 50 49 0 (Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils 8 bis 17 Uhr, Mittwoch/Freitag jeweils 8 bis 12 Uhr). Wer noch unentschlossen ist und auf eine individuelle Beratung setzt, wende sich am besten an seinen Hausarzt.