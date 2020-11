Dieser Donnerstagabend war still im Vergleich zu den letzten Donnerstagen vor dem ersten Advent. Leise murmelnd strömten sonst Familien in der Dämmerung in die Innenstadt und webten später einen lauten Menschenteppich in die Straßen. So war es immer, wenn der Geraer Märchenmarkt startete. Diesmal fehlten die vielen fröhlichen Leute und die Stände, aus denen es lecker duftet.

Die Fröhlichkeit gibt es diesmal dosiert. Bloß gut, dass die Stadt sich entschloss, die Märchenfiguren aus ihrem Sommerschlaf im Kultur- und Kongresszentrum zu wecken. Mit viel Fichtengrün dekoriert, geben sie ein schönes Bild ab und warten jetzt auf die großen und kleinen Entdecker. Der dicke Froschkönig steht in der Kleinen Kirchstraße, der Riese, seit gestern mit einem Baum in der Hand, am Museumsplatz. Dass dem Räuber in der Bachgasse die Hand abgetreten wurde, ist respektlos und so sinnlos. Gerade in dieser vom Verzicht geprägten Zeit ist es wohltuend, wenn liebgewonnene Gewohnheiten beibehalten werden können und wenn noch etwas dazu kommt. Der Adventskalender der Linken zum Beispiel oder gleich um die Ecke die roten Schleifen, die aus der Jolle den Weg an die aufgestellten Fichten fanden. Weihnachtsstimmung stellt sich ein. Wenn jeder mittut.