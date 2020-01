Werte bewahren und weitergeben

Gemeindekirchenrat Karin Göthe in der Kirche in Mennsdorf. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie mit dem Ehrenbrief des Freistaates Thüringen ausgezeichnet.

In sonnigem Gelb erstrahlt die Fassade der kleinen Kirche in Mennsdorf, einem Ortsteil von Paitzdorf. Schmuck präsentiert sich das Gotteshaus und ist damit Blickfang für jeden Durchreisenden und Einwohner. Dass sich das 160 Jahre alte Bauwerk so frisch zeigt, ist vor allem dem Engagement von Karin Göthe zu verdanken. Für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit wurde sie kürzlich mit dem Ehrenbrief des Freistaates geehrt.

Seit 1992, länger als ein Vierteljahrhundert, ist die Paitzdorferin im Gemeindekirchenrat tätig. „Damals war ein Mennsdorfer noch dabei und wir saßen nur zu Fünft in der fast baufälligen Kirche“, erinnert sie sich an die Anfänge. Ohne sie und ihre Hartnäckigkeit wäre die Kirche wohl längst eine Ruine. Der gesamte Kirchturm inklusive Glockenstuhl war sanierungsbedürftig, ebenso Dach, Fenster und Elektrik waren marode, der Hausschwamm hatte das Bauwerk befallen, Risse zeigten sich im Inneren des Gemäuers. Damit finanzielle Mittel für die Sanierung fließen konnten, hieß es: Immer wieder Anträge stellen, im Kreiskirchenamt vorsprechen, Spendengelder einwerben und nicht locker lassen in sämtlichen Bemühungen.

Karin Göthe wurde nicht müde, für die Sanierung des Gotteshauses zu kämpfen. Nach zehn Jahren wurden die Hilferufe erhört. Elektrik und Dach konnten saniert, ein neuer Turm aufgesetzt werden, die Risse verschwanden, neue Fenster wurden eingebaut, Innenräume und Fassade erhielten frische Farbe. „Bei jedem Bauabschnitt war ich in der Mittagspause oder nach meiner Arbeit bei den Handwerkern“, erzählt die heute 58-Jährige, die beruflich als Prophylaxeassistentin in einer Zahnarztpraxis arbeitet.

Karin Göthe kümmert sich mit ihren Aktiven vom Gemeindekirchenrat aber nicht nur um die Gottesdienste und sonstigen Belange, sondern auch um die Friedhofsverwaltung. So aktualisierten sie in Eigenregie beispielsweise die Friedhofsordnung, schufen eine Gemeinschaftsgrabanlage und erneuerten die Friedhofswege. Karin Göthe freut sich, wenn die Kirchenbänke zu den Gottesdiensten gut gefüllt sind, wenn die Tradition erhalten bleibt und fortgeführt werden kann. „Bewahrung der Schöpfung, Erhaltung der Tradition, das ist das Wichtige für mich“, so Karin Göthe. 40 Mitglieder, davon einige Kinder, zählt aktuell die Kirchgemeinde, die mittlerweile zum Kirchspiel Ronneburg gehört.

Moritz Göthe, einer von Karin Göthes Familien-Vorfahren war um 1859, zu Zeiten des Kirchenbaus, im Ort bereits Kirchenrechner. In gewisser Weise setzt sie also eine Tradition fort. „Das war nicht das Ausschlaggebende für mein Engagement, aber darauf bin ich schon stolz“, erzählt sie. Sie hofft, dass es auch künftig mit aktivem Kirchenleben weitergeht. Familie, Glaube, Heimatverbundenheit, Gemeinschaftsgefühl und Tradition sind Werte, die sie persönlich pflegt, gern bewahren und an nachfolgende Generationen weitergeben möchte. Darum freut es sie besonders, dass sich beispielsweise ihre Tochter in der Kirche trauen ließ. Ebenso, dass ihre beiden Enkel, zwei und fünf Jahre alt, getauft sind. „Als Großmutter sehe ich es als meine Aufgabe an, sie ans christliche Leben und das Leben mit dem Kirchenjahr heranzuführen. Letzteres bedeutet mir sehr viel. Beispielsweise tut es mir weh zu sehen, wenn das Weihnachtsgebäck vor dem Totensonntag in den Verkaufsregalen liegt. Denn alles hat seine geregelte Zeit“, sagt sie und versichert: „Der Glaube gibt unheimlich viel Halt, besonders in dieser anstrengenden, schnelllebigen Zeit.“

Mit ihrer Familie lebt Karin Göthe auf einem Bauernhof. Nebenher findet sie auch noch Zeit, persönlich bei Jubilaren im Ort vorbei zu schauen, bei Bedarf Krankenbesuche zu machen, Konzerte zu organisieren. Kurz, sie ist die gute Seele des Dorfes. Wie sie alles schafft? „Es ist die Kraft von innen. Und wenn man viel Liebe und Freude sät, kommt das doppelt zurück.“