Wie die Orgelpfeifen: Die Röver-Orgel in der Geraer Salvatorkirche

Auf die Frage, was ihn an seiner Kirche am meisten beeindrucke, antwortete Ulrich Eller, Gemeindekirchenrat aus Gera, begeistert: „Natürlich die Orgel, das Schnitzwerk und die Bänke, weil jede Bank ein anderes Motiv hat. Das ist schon erstaunlich. Und schauen Sie sich erst einmal die Schnitzereien an der Orgel an!“ Und in der Tat ist der Orgelstuhl, auch Orgelgesicht oder Orgelprospekt genannt, aus der Nähe beeindruckend.

Die heutige Orgel erschuf 1903 Friedrich Wilhelm Ernst Röver (1857-1923) aus Hausneindorf. Während der 35 Jahre dort baute er mehr als 200 Orgeln neu. Röver gilt als sehr innovativer Orgelbauer der Spätromantik. Die Orgel in St. Salvator wurde 1958 und 1978 klanglich verändert und zuletzt von 1998 bis 2003 gründlichst rekonstruiert. Das betraf unter anderem 19 Register und 507 Pfeifen mussten gar neu gefertigt werden. Selbst die Registerbeschriftungen am Spieltisch wurden liebevoll restauriert. Insgesamt weist diese Orgel 2013 Pfeifen auf und verfügt über 36 klingende Register zwei Manuale (Klaviaturen) und ein selbstständiges Pedal.

Wenn man sieht, wie die Orgelpfeifen in den einzelnen Registern hintereinander aufrecht stehen, versteht man noch besser die Redewendung „Sie sitzen wie die Orgelpfeifen“. Wenn jemand „alle Register zieht“, geht das auch auf die Orgel zurück. Für die hervorragende Restaurierung der Röver-Orgel erhielt die Vogtländische Orgelbaufirma Thomas Wolf den Handwerkerpreis der Stadt Gera zum Tag des offenen Denkmals 2003.

Die Vorgänger der Orgel befanden sich sämtlich an der Ostseite der Kirche und die Geraer Zeitung schrieb am 11. Dezember 1902, da „die Orgel an der Ostseite der Kirche, über der Kanzel angebracht ist, fehlt es dem Inneren der Kirche vollständig an Licht, denn nur nach Beseitigung der Orgel und der unter dieser eingebauten Kapellen, lassen sich dort große Fenster anbringen.“ Das war auf der Westseite mit dem Kirchturm nicht möglich. So hat man beim Umbau 1903 die Orgel nach Westen verlegt und Platz für die großen Fenster geschaffen.

Eine erste Orgel erwähnt Harnisch in seiner Chronik. „Als Orgel erhielt die Kirche zunächst ein kleines Positiv, 1724 eine schöne, wenn auch kleinere Orgel, des berühmten Orgelbauers Finke aus Saalfeld, der sich anschließend an den Bau des damals prächtigen Orgelwerkes der St. Johanniskirche machte.“ Am 4. Juli 1725 „examiniert“ und „approbiert“ kein geringerer als der bekannte Kapellmeister und Thomaskantor Johann Sebastian Bach aus Leipzig beide Orgeln. Im Bach-Jahr 1950 brachte man in St. Salvator eine Erinnerungstafel an. Eine weitere Orgel bekam St. Salvator nach dem großen Stadtbrand von 1780 schon 1784 von Johann David Schädlich aus Hohenleuben. Diese wiederum wurde 1841 vom Orgelbauer Poppe aus Altenburg ersetzt. Ferdinand Hahn schreibt 1855: „Das Vorzüglichste darin (St. Salvator) ist die 1841 von Poppe in Altenburg erbaute neue Orgel … Poppe nahm das alte einfache Werk, das bloß einundzwanzig Stimmen hatte, in Kauf und bekundete durch den Bau des neuen seine vollkommene Meisterschaft.“ Man schrieb der Orgel „ungewöhnliche Kraft“ und „lieblich tönende Stimmen“ zu. Diese Orgel hatte 36 Stimmen.

Jedes Orgelkonzert in St. Salvator ist ein Klangerlebnis und wenn man vom Altarraum zur Orgel emporblickt, so stellt sie sich in ihrer ganzen Schönheit dar, nebst vielen großen Orgelpfeifen, aber diese sind des guten Eindrucks wegen vorgesetzt und haben keine Funktion, sie sind Blendwerk. Die echten Orgelpfeifen befinden sich dahinter. Aber das tut der Königin der Instrumente keinen Abbruch.