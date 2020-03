Gera. Einige Restaurants und Lokale in Gera stampfen in der Not eigene Lieferdienste aus dem Boden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie Geraer Gastronomen ihr Essen an den Gast bringen

Von Marcel Hilbert

Wenn die Gäste nicht zum Essen kommen (dürfen), kommt das Essen eben zu ihnen: Diesen Weg gehen auch in Gera einige der Gastronomen, die durch die Corona-Krise und die daraus resultierende Schließung ihrer Lokale für Besucherverkehr in Not gerieten. Neben der Möglichkeit, sich Speisen abzuholen, bieten zunehmend Gaststätten auch Lieferservice an.

„Wir liefern aber nur bis auf den Bürgersteig“, so Frank Casser von Frank’s Burger-Licious BBQ im Sächsischen Bahnhof. Auch Maik Weber von der Gaststätte „Alex 25“ im Bieblach-Center betont, dass man darauf schon im Bestell-Telefonat aufmerksam machen will. Heißt: Die Kundschaft wird gebeten, dem Lieferanten entgegen zu kommen, ihn auf der Straße bestenfalls mit abgezähltem Geld zu empfangen. Dabei gehe es nicht nur um Zeitersparnis, sondern auch ums Vermeiden von Kontakt.

„Wir liefern zunächst nur während der Krise“, sagt Frank Casser. „Wir sind dieser Stadt, ihren Menschen und ihrer Verwaltung, so dankbar dafür, wie das damals beim Umzug in den Bahnhof gelaufen ist, dass wir etwas zurückgeben wollen und deshalb so lange wie möglich geöffnet bleiben“, ist Casser wichtig zu betonen. Er hofft, auch für seine Mitarbeiter, von denen viele derzeit in Kurzarbeit sind, dass die Ausnahmesituation bald überstanden ist.

Dass sie die schwere Zeit überstehen, sagt Maik Weber, wünsche er generell allen Gastronomen der Stadt. Unterstützt vom Kollegen in der Küche werde der Betreiber des „Alex 25“ selbst als Lieferfahrer unterwegs sein, in der Mittagszeit und abends. Am 1. April startet das Lokal den Lieferdienst. „Da wir normalerweise viele ältere Gäste haben, die schon vorsorglich weg blieben, merken wir im Prinzip seit Anfang März die fatalen Folgen durch das Virus“, sagt Weber.

Auch Steven Obst hat neuerdings einen Lieferservice für Mittags- und Abendtisch, fährt für seine Gaststätte „Zum Obstler“ in Zwötzen ebenfalls selbst aus. Er habe unmittelbar mit dem Erlass zur Schließung diese Maßnahme ergriffen. Bisher sei die Nachfrage gut, funktioniere das Angebot. Die Karte sei natürlich etwas weniger umfangreich, die gut bürgerliche Küche findet sich aber dennoch wieder. Wie auch bei den anderen Gastronomen ist die Karte im Internet zu finden, kann aber auch telefonisch erfragt werden. Allgemein lohnt derzeit ein Anruf in der Gaststätte des Vertrauens am ehesten, um zu erfragen, ob und wie sie in der Krise umgestellt haben.

Eine Übersicht über Abhol- und Lieferangebote, die nach Bedarf erweitert wird, gibt es in der reaktivierten Hochwasser-Gruppe bei Facebook, "Gera unter Wasser/ Coronakrise“. Eine eigene Internetseite ist im Aufbau.