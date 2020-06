Tessa Thompson als Agent M und Chris Hemsworth als Agent H in einer Szene des Films "Men in Black: International".

Gera. Bei freiem Eintritt läuft an diesem Sonnabend der Film „Men in Black: International“.

Wieder Biergarten mit Sommerkino am Geraer Schloss Osterstein

Auch an diesem Sonnabend, 6. Juni, soll es am Schloss Osterstein wieder Biergarten mit Sommerkino bei freiem Eintritt geben. „Das steht fest“, sagte am Donnerstag Tobias Meißner von AT Events. Gezeigt wird mit „Men in Black: International“ diesmal ein aktuellerer Kinofilm, der vor einem Jahr über die Leinwände flimmerte.

17 Uhr öffnet der Biergarten, der Film präsentiert vom Volvo-Autohaus Popp, beginnt bei Abenddämmerung. Es gelten weiter die Regeln zu Kontaktbeschränkung, Mindestabstand und Hygiene. So finden bis zu vier Personen aus maximal zwei Haushalten an einem Tisch Platz. Für den Weg zum WC ist die Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.

Mehr Infos und Reservierung unter Telefon: (0365) 83 50 87 51.