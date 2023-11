Wieder freie Fahrt durch Gera Liebschwitz

Am Freitagvormittag wurden die Absperrungen an den Straßenrand geräumt.

Gera. Die teilweise Sperrung der Salzstraße wurde am Freitagvormittag aufgehoben. Bald neuer Bauabschnitt.

Seit Freitag 8.30 Uhr ist die Salzstraße in Liebschwitz nach Abschluss der knapp eineinhalb Jahre andauernden Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Es gelten dann die regulären Fahrpläne der Buslinien 16 und 18. Die Ersatzhaltestelle „Zwickauer Straße“ entfällt. Mit Beginn des nächsten Bauabschnitts (voraussichtlich Anfang 2024) tritt erneut der Baustellenfahrplan in Kraft. Die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH bittet um Beachtung der zusätzlichen Änderungen ab 24.11.2023: Die bisherigen Fahrten 20:14 Uhr und 20:44 Uhr verkehren jeweils 15 Minuten früher von Zwötzen nach Liebschwitz und die Rückfahrten um 19:52 Uhr und 20:22 Uhr jeweils 2 Minuten früher. Auf der Linie 18 entfällt die Bedienung von Otticha um 13:50 Uhr in Richtung Kauern. Otticha wird dafür nun um 14:28 Uhr in Richtung Kleinfalke angefahren. Ab Montag, 27.11.2023, wird auf der Linie 16 an Schultagen eine zusätzliche Fahrt um 07:02 Uhr ab Zwötzen nach Liebschwitz und auf der Rücktour von Liebschwitz zurück nach Zwötzen um 07:08 Uhr angeboten. red