Wiedereröffnung der Johanniskirche am Reformationstag

Von Juli bis Oktober stand ein Gerüst in der Geraer Johanniskirche. Jetzt ist es verschwunden. Viel ist passiert in den letzten Wochen und Monaten. Das erste Gefahrensignal liegt bereist ein Jahr zurück, als sich große Mengen Putz von der Kirchendecke lösten und auf die Bänke im Kirchenschiff stürzten. Zum Glück wurde niemand verletzt. Erste provisorische Reparaturarbeiten sorgten im Oktober 2019 für Abhilfe.

„Die Sofortreparatur kostete damals knapp 14.000 Euro. Untersuchungen von Experten brachten jedoch das Ergebnis, dass eine gründliche Sanierung des Gewölbes notwendig sei“, erinnert sich Kirchmeister Heiko Knorr. Erste Kostenschätzungen beliefen sich auf eine sechsstellige Summe, die alles andere als eine Euphorie in der Gemeinde auslöste, so Heiko Knorr.

„Die Johanniskirche hat als Gotteshaus, Konzert- und Veranstaltungskirche eine große Bedeutung für die Stadt“, ist sich Albert Zetzsche, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates sicher, zudem die Geraer Johanniskirche im Rahmen der historischen Bedeutung in der Vergangenheit und zur Zeit der friedlichen Revolution 1989 seitens der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im Jahre 1999 als City-Kirche eingestuft wurde.

Erster Bauabschnitt abgeschlossen

Fördermittelzusagen von der Landeskirche EKM und vom Kirchenkreis Gera brachten Bewegung in das Projekt und so konnten für 2020 auch die entsprechenden Eigenmittel in den Haushalt der Kirchengemeinde eingestellt werden. „Aufgrund der Größe der Gewölbedecke und dem damit verbundenen Zeitaufwand, wurde die Sanierung in zwei Abschnitte unterteilt“, berichtet Heiko Knorr. Für den ersten Bauabschnitt, die Sanierung des Gewölbes der Vierung vor dem Altarraum und zwischen den beiden Apsiden, standen 65.000 Euro als Fördermittel und 15.000 Euro Eigenmittel zur Verfügung. Insgesamt belaufen sich die Kostenschätzungen für die Decke des gesamten Kirchenschiff auf 180.000 Euro. „Nach der letzten Reparatur in den 1970er-Jahren haben Bewegungen innerhalb des Mörtels zu Spannungen geführt. Thermische Veränderungen haben die Gewölbeschale schneller zusammenziehen lassen, als die Gewölberippen“, erklärt Anja Löffler als Ursache der Probleme. „Deshalb wurde ein 50 Zentimeter breiter Streifen Putz an den Rissen entfernt. Die Stellen sind jetzt mit Papierband, Gewebeeinlage und mehrlagigem Kalkputz saniert, so dass eine Bewegung möglich ist“, ergänzt die baubegleitende Architektin des Geraer Unternehmens für Architektur und Denkmalpflege.

Durch eine dezente farbliche Gestaltung der Decke und am Gewölbe der Geraer Johanniskirche erhält die Kirche ein frisches und kraftvolles Aussehen. Foto: Wolfgang Hesse

Am 31. Oktober steht die Kirche für alle Bürger der Stadt von 14 bis 16.30 Uhr offen. Zwischen 14.15 Uhr und 15 Uhr besteht die Möglichkeit, den Turm zu besteigen. Hier gibt es Wissenswertes über das Gotteshaus zu erfahren und einen außergewöhnlichen Blick über die Stadt zu erleben. In der Winterkirche laden Gemeindemitglieder zu Kaffee und Kuchen, zum Gespräch oder zur stillen Einkehr ein. Auch der traditionelle Wein vom Ökumenischen Kirchbauverein Gera e.V. wird angeboten. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit für eine Spende ab 50 Euro einen symbolischen Klinkerstein zugunsten der Sanierung der Fassade der Johanniskirche zu erwerben. In einer Ausstellung sind Gemälde zu sehen, die für den gleichen Zweck zum Verkauf angeboten werden.

Im Anschluss wird mit einem festlichen Konzert die Wiedereinweihung der Kirche begangen. Auf dem Programm stehen Hymnen in der Kirchenmusik. „Seit dem 19. Jahrhundert tauchten Choräle nicht nur in Orgelwerken auf, sondern auch weltliche Hymnen orientierten sich daran. So fanden Choralelemente Einzug in die britische oder deutsche Nationalhymne“, erklärt Kantor Martin Hesse. Er ist an der Kreutzbach Orgel in St. Johannis zu hören und wird unterstützt vom Posaunenchor der Stadtkirchengemeinde Gera. Die Spendenerlöse dieses Konzertes kommen der Sanierung der Orgel in St. Johannis zugute.

Auch diese Veranstaltung steht aufgrund der Covid-19 Pandemie unter der Beachtung der aktuell geltenden Hygieneschutzmaßnahmen.

Weitere musikalische Veranstaltungen in der Johanniskirche:

22. November – Musikalische Exequien von Heinrich Schütz mit einem Projektchor

5. Dezember – Starlights Live, Nico Wieditz, Orgel und Licht

19. Dezember – Adventskonzert mit dem Posaunenchor der Stadtkirchengemeinde

20. Dezember – Adventskonzert mit dem Heinrich-Schütz-Chor Gera