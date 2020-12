"Wir sind überwältigt!": Über 60.000 Euro für Geraer Brandopfer gespendet

Gera Kurz vor Weihnachten brannte das Haus der Eheleute Ruppe in Dürrenebersdorf ab. Am letzten Tag des Jahres, dem Geburtstag von Eberhard Ruppe, werden Spenden aus zwei Sammlungen übergeben.

Gera-Dürrenebersdorf. Ein versöhnlicher Ausklang eines schwierigen Jahres 2020 – für die Nachrichtenlage im Allgemeinen und ganz speziell für Familie Ruppe aus Dürrenebersdorf. Nach der Brandkatastrophe kurz vor Weihnachten, bei der die Eheleute Eberhard und Helga Ruppe Haus und Hof verloren, stand der letzte Tag des Jahres ganz im Zeichen von Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit. Und einer Zahl, die diese unterstreicht: 61.071,56 Euro.

Nicht nur wegen der Symbolik wählten der Heimatverein Dürrenebersdorf und der Geraer Videoproduzent Björn Walther den 31. Dezember zur Übergabe der überwältigend hohen Spenden. Es war auch der 69. Geburtstag von Eberhard Ruppe, dem man die emotionalen Herausforderungen der zurückliegenden zwei Wochen durchaus anmerkte. Er und seine Frau bekamen immer wieder feuchte Augen, als sie vor den Überresten dessen, was einmal ihr Haus war, die beiden symbolischen Spendenschecks überreicht bekamen.

23.571,56 Euro wurden von zahlreichen Spendern auf das klassische Spendenkonto überwiesen, das der Heimatverein Dürrenebersdorf zur Unterstützung der Brandopfer eingerichtet hatte. 37.500 Euro an Spenden hatte der Videoreporter Björn Walther mit seinem Aufruf in den sozialen Netzwerken einsammeln können.

In beiden Fällen waren es Hunderte teils wildfremde, aber hilfsbereite Menschen, die spendeten, im Falle der digitalen Sammlung ganz genau 1407, sagte Walther. Auch Andreas Gronauer, Vorsitzender des Heimatvereins, berichtet von Hilfs- und Spendenbereitschaft aus Nah und Fern, selbst aus dem Ausland. Das Schicksal der Ruppes, die am ganz frühen Morgen des 19. Dezembers ihren kompletten Besitz verloren, ließ kaum jemanden kalt. Dafür gilt, gerade auch in der für viele schwierigen Coronazeit, allen Spendern ein großer Dank, wie Walther und Gronauer betonen.

„Vielen Dank, wir sind überwältigt“, sagte Eberhard Ruppe, der angesichts der großzügigen Spenden aber auch sein Versprechen erneuerte, seine Nachbarn nicht zu vergessen, deren Haus nach eben erst abgeschlossener Renovierung durch den Brand ebenfalls großen Schaden nahm. Er sei beeindruckt von der Hilfsbereitschaft, die auch über finanzielle Unterstützung hinausgeht. So stellte ihm die Geraer Fischer Academy vorerst eines ihrer Fahrschulautos als Ersatz für das ebenfalls abgebrannte eigene Fahrzeug zur Verfügung. „Selbst ein Ex-Kollege aus Baden-Württemberg hat sich gemeldet“, erzählt Eberhard Ruppe.

„Wenn’s ans Aufräumen geht, sagt Bescheid!“, sagte Sabine Aschoff vom Heimatverein an Helga Ruppe gerichtet und kann von zahlreichen Menschen berichten, die sich fürs Anpacken schon angekündigt hätten. Erst einmal, sagt Eberhard Ruppe, erwarte man am 4. Januar den Gutachter. „Wir wollen das Haus auf jeden Fall wieder aufbauen, ich bin hier geboren, das Haus ist ein sehr altes“, sagt er und ist sich sicher, dass auf dem Weg dahin das gespendete Geld zunächst für vermeintliche Kleinigkeiten sehr gut helfen kann. So soll nun zeitnah die bislang genutzte Gästewohnung in der Straße der Völkerfreundschaft gegen eine Wohnung in Lusan getauscht werden. „Ich kann schlecht Treppen steigen, dort gibt es einen Aufzug“, sagt er.

Schlecht klappe derzeit vor allem das Schlafen nachts, sagt Helga Ruppe, auch, weil es nachts war, als ihr Haus brannte. Trotzdem versuchen sie und ihr Mann positiv zu bleiben. So sollte am Nachmittag mit den Kindern auch noch ein bisschen Geburtstag gefeiert werden. Zu dem gratulierten zur Spendenübergabe auch einige Nachbarn. Unter anderem bekam Eberhard Ruppe ein Präsent von der siebenjährigen Leni. „Wir vermissen sie schon sehr“, meinte Mutti Janine Diezmann, die gegenüber wohnt und sie einfach als liebe Nachbarn beschreibt: „Zu Nikolaus hatten sie uns erst wieder eine Aufmerksamkeit an den Zaun gehängt.“